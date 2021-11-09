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Spor Ahmet Çakar Süper Lig'de şampiyon olacak takımın adını verdi
Spor

Ahmet Çakar Süper Lig'de şampiyon olacak takımın adını verdi

Spor yorumcu Ahmet Çakar, Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı tarihi verdi. Çakar, Beşiktaş-Trabzonspor maçına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu sene o senedir. İlan ediyorum. Trabzonspor, 3 Nisan'da Beşiktaş maçından sonra şampiyon olacak" yorumunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 01:07:00 -
Ahmet Çakar Süper Lig'de şampiyon olacak takımın adını verdi

Beyaz TV'de futbol yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar çarpıcı bir iddiada bulundu. Çakar, 3 Nisan günü oynanacak Trabzonspor- Beşiktaş maçı sonrası bordo-mavililerin şampiyonluğu ilan edeceğini duyurdu.

"Kolbastı oynayacağım"

Ünlü yorumcu yaptığı yorumda, "Trabzonspor'a sesleniyorum. Eğer bu sene şampiyonluğu kaybedersiniz iki elim yakanızda olur. Bu sene o senedir. İlan ediyorum. Trabzonspor, 3 Nisan'da Beşiktaş maçından sonra şampiyon olacak. Uzun yıllar sonra Trabzon'a gelmiş olacağım. Federasyon beni sahaya sokar mı bilmiyorum ama kolbastı oynayacağım. Bu dakikadan sonra kaybedersiniz suçu kendinizde arayın. Yıllar sonra o büyük gece gelecek ve yaşarsam ben orada olacağım" dedi.

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