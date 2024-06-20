Ahmet Çakar hangi takımlı olduğunu açıkladı

Ahmet Çakar’dan bomba bir itiraf geldi.

Mesleği nedeniyle hangi takımı tuttuğundan pek bahsetmeyen Ahmet Çakar sonunda bu konuya açıklık getirdi.

"GALATASARAYLIYDIM"

Babasının aksine kendisinin Galatasaraylı olduğunu söyleyen Çakar, "Babam Beşiktaşlıdır ama ben küçük yaşlarda Galatasaraylıydım. Bunu hiçbir zaman inkar etmedim. Alpay'ın 1997'deki penaltısı çok tartışılıyor bugün olsa yine penaltı verirdim çünkü o pozisyonda başka açım yoktu. Temas da yaptı. Buna karşılık o esnada Hagi'nin penaltıyı kaçırması için dua ettim. Olmadı" dedi.



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