  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ahmet Çakar hangi takımlı olduğunu açıkladı
Spor

Ahmet Çakar hangi takımlı olduğunu açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-06-20 12:23:00 -
Ahmet Çakar hangi takımlı olduğunu açıkladı

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar hangi takımlı olduğunu açıkladı.

Ahmet Çakar’dan bomba bir itiraf geldi.

Mesleği nedeniyle hangi takımı tuttuğundan pek bahsetmeyen Ahmet Çakar sonunda bu konuya açıklık getirdi.

"GALATASARAYLIYDIM"

Babasının aksine kendisinin Galatasaraylı olduğunu söyleyen Çakar, "Babam Beşiktaşlıdır ama ben küçük yaşlarda Galatasaraylıydım. Bunu hiçbir zaman inkar etmedim. Alpay'ın 1997'deki penaltısı çok tartışılıyor bugün olsa yine penaltı verirdim çünkü o pozisyonda başka açım yoktu. Temas da yaptı. Buna karşılık o esnada Hagi'nin penaltıyı kaçırması için dua ettim. Olmadı" dedi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ahmet Çakar'dan flaş sözler: İş bel altına girebilir! Tam bıçak sırtı bu iş…
Ahmet Çakar'dan flaş sözler: İş bel altına girebilir! Tam bıçak sırtı bu iş…

Spor

Ahmet Çakar'dan flaş sözler: İş bel altına girebilir! Tam bıçak sırtı bu iş…

Ahmet Çakar'dan ayrılık öncesi flaş sözler! Bu program çürümüş..Allah beni kurtarsın..!
Ahmet Çakar'dan ayrılık öncesi flaş sözler! Bu program çürümüş..Allah beni kurtarsın..!

Medya

Ahmet Çakar'dan ayrılık öncesi flaş sözler! Bu program çürümüş..Allah beni kurtarsın..!

Ahmet Çakar'dan Galatasaray için flaş sözler: "Verilmeyen mutlak bir penaltıya rağmen..."
Ahmet Çakar'dan Galatasaray için flaş sözler: "Verilmeyen mutlak bir penaltıya rağmen..."

Spor

Ahmet Çakar'dan Galatasaray için flaş sözler: "Verilmeyen mutlak bir penaltıya rağmen..."

Ahmet Çakar, Ali Koç'u kutlamadı: Aziz Yıldırım için ise bakın ne dedi! Müthiş tespit...
Ahmet Çakar, Ali Koç'u kutlamadı: Aziz Yıldırım için ise bakın ne dedi! Müthiş tespit...

Spor

Ahmet Çakar, Ali Koç'u kutlamadı: Aziz Yıldırım için ise bakın ne dedi! Müthiş tespit...

Ahmet Çakar'dan Acuna tarihi çalım! Elinden kaptı!
Ahmet Çakar'dan Acuna tarihi çalım! Elinden kaptı!

Spor

Ahmet Çakar'dan Acuna tarihi çalım! Elinden kaptı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23