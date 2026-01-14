Ahmed Şara Almanya yolcusu!

Suriye Devlet Başkanı Şara'nın Almanya ziyaretinde birçok üst düzey isimle temaslar gerçekleştirmesi planlanıyor.

Alman Bild gazetesinin haberine göre, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara önümüzdeki Pazartesi günü Berlin'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Şara'nın ziyarette ikili ilişkilerin yanı sıra insani ve ekonomik konuları görüşmek üzere Alman liderlerle bir araya geleceği bildirildi.

Independent Arabic gazetesinin kaynaklara dayandırdığı habere göre ziyaret, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in resmi daveti üzerine, iki tarafın siyasi ve ekonomik işbirliğini geliştirme ve Suriye-Avrupa ilişkilerinin geleceği konusunda daha geniş bir diyalog başlatma çabalarının bir parçası olarak gerçekleşiyor.

Avrupa'daki Suriyeli mülteciler konusunun görüşmeler sırasında gündeme gelecek en önemli konulardan biri olacağını ve yeniden inşa aşamasında kalkınma işbirliği fırsatlarının ele alınacağını belirten kaynaklar, Şara'nın Almanya ziyaretinin daha geniş bir Avrupa turunun ilk durağı olabileceğini kaydetti.

Geçtiğimiz hafta Suriye, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de aralarında bulunduğu üst düzey bir AB heyetini kabul etmişti.

Von der Leyen, AB'nin erken toparlanma projelerini ve insani yardımı desteklemek üzere 2026 ve 2027 yıllarında Suriye'ye 620 milyon euro sağlamayı planladığını teyit ederek, yeniden inşa ve istikrarın teşvik edilmesine duyulan acil ihtiyacı dile getirdi.

Ahmed Şara'nın Berlin'e yapacağı ziyaret ve Merz ile yapacağı görüşme, ortaklık ve işbirliğine dayalı yeni bir yaklaşım doğrultusunda, Suriye'nin geçiş sürecini destekleme, bölgesel ve uluslararası çerçevelere yeniden entegre edilmesine yönelik fırsatları araştırma yönündeki Avrupa'nın tutumunu da yansıtıyor.

Kaynak: Mepa News