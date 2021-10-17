Ahmed Kalkan Hakk’a yürüdü
Uzun süreden beri yürüttüğü tebliğ ve eğitim çalışmalarıyla tanınan KALEMDER Kurucusu Ahmed Kalkan hoca, dün sabah saatlerinde vefat etti.
Haber Merkezi
Sayısız öğrencinin yetişmesinde emeği olan, örnek yaşantısıyla gönüllerde taht kuran, yardımsever kişiliğiyle tanınan ve özellikle Kur’an kavramları üzerine cehdiyle bilinen, tevhid ve adalet konusundaki hassasiyetiyle takdir toplayan, ilmiyle amel eden eğitimci yazar Ahmed Kalkan, yaklaşık 10 gündür koronavirüs teşhisiyle tedavi görüyordu. Avrupa’da Hicret, Tebliğ, Haksöz, Umran, Yeryüzü, Eğitim Yazıları, Berfin gibi dergilerde makaleleri yayımlanan Kalkan Hoca, vafet edene kadar öğrenci yetiştirme çalışmalarına devam ediyordu. Kalkan’ın naaşı bugün öğle namazına müteakip Ataşehir Aksekili Mehmet Uslu Camii’nde kılınacak cenaze namazın ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’na defnedilecek.