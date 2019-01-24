Ahmad Jarba: Türkiye'ye karşı Arap aşiretlerini bana verin

Kanalın verdiği bilgilere göre, aynı zamanda Suriye'nin doğusundaki etkili bir kabile lideri olan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Eski Genel Sekreteri Ahmad Jarba, Irak'ın başkenti Bağdat'taki inisiyatifle öne çıktı. Ahmad Jarba, Irak hükümetine Şam rejimi ile diyalog kurmak için yardım istedi.

Jarba, Suriye Demokratik Güçleri hareketi içindeki Kürt gruplarla İslam Devleti (IŞİD) terörist grubuna karşı mücadele eden Arap kabilesi milislerini destekliyor. Kabile milislerinden kasıt ise ABD'nin bölgeden çekilmesi ile herhangi bir Türkiye operasyonuna karşı savaşacak ve YPG'yi koruyacak Arap Nato'su güçleri.

Jarba'nın Suriye hükümetine önermeyi planladığı girişimin, ABD askeri kuvvetlerinin Suriye'den çekilmesini takiben Irak sınırını korumak için aşiret grupları oluşturması öngörülüyor. Jarba, Türkiye'ye karşı Arap silahlı aşiret güçlerini kontrol etmek istiyor.

Ocak 2014'te, Suriye Devrim ve Muhalefet Kuvvetleri Ulusal Koalisyonu'na başkanlık eden Jarba, Cenevre'deki ilk Suriye turu içi müzakerelerin organizatörleri arasındaydı. Daha sonra, 30-31 Ocak 2018 tarihlerinde Rusya'nın Karadeniz tatil beldesi Soçi'de gerçekleşen Suriye Ulusal Diyaloğu Kongresi'nin düzenlenmesi fikrini destekledi.

Kaynak: Tass World