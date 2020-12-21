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Gündem Ahlaksızlık yapma ispat et Fatih Altaylı
Gündem

Ahlaksızlık yapma ispat et Fatih Altaylı

Akit TV'deki Manşetlerin Dili programında konuşan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, gazeteci Fatih Altaylı'nın isim vermeden ortaya attığı 'El altından AK Partililer aşı oluyorlar' iddiasının bir ahlaksızlık olduğunu belirterek 'Çıkın ispat edin biz de hep birlikte onun üzerine gidelim' dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 16:09:00 -

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili programında gazeteci Fatih Altaylı'nın 'El altından AK Partililer aşı oluyorlar' iddiası konuşuldu.

'Çıkın ispat edin biz de hep birlikte onun üzerine gidelim'

Karahasanoğlu, Altaylı'nın hiçbir isim vermeden AK Partililere karşı böyle bir suçlamada bulunmasının ahlaksızlık olduğunu ifade ederek, bu durumun insanların duygularıyla alay etmek olduğunu söyledi. Altaylı'nın elinde bir bilgi veya isim varsa kamuoyuna bunu açıklaması gerektiğini belirten Karahasanoğlu, "Çıkın ispat edin biz de hep birlikte onun üzerine gidelim" dedi.

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