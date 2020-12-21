Ahlaksızlık yapma ispat et Fatih Altaylı

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili programında gazeteci Fatih Altaylı'nın 'El altından AK Partililer aşı oluyorlar' iddiası konuşuldu.

'Çıkın ispat edin biz de hep birlikte onun üzerine gidelim'

Karahasanoğlu, Altaylı'nın hiçbir isim vermeden AK Partililere karşı böyle bir suçlamada bulunmasının ahlaksızlık olduğunu ifade ederek, bu durumun insanların duygularıyla alay etmek olduğunu söyledi. Altaylı'nın elinde bir bilgi veya isim varsa kamuoyuna bunu açıklaması gerektiğini belirten Karahasanoğlu, "Çıkın ispat edin biz de hep birlikte onun üzerine gidelim" dedi.