Ahlaksızlık pompalayan Netflix Türkiye'den daha fazla sermaye koparacak

Cuties (Minnoşlar) adlı pedofiliyi özendiren filmle tüm dünyada tepkilere neden olan ABD merkezli dizi izleme platformu Netflix hem ahlaksızlık saçarken bir taraftan da Türkiye'nin sermayesini yurt dışına çıkartıyor. Ahlaksızlık pompalayan platform Türkiye'nin kaynaklarını da sömürüyor.

Netflix Türkiye’deki üyelik ücretlerine yüzde 31 ile yüzde 50 arasında zam yaptı. Daha önce 17.99 TL temel paket 26.99 TL’ye, 29.99 TL olan stdandart paket 40.99 TL’ye ve 41.99 TL olan özel paket ise 54.99 TL’ye yükseltti.