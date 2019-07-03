Ahlaksız partide ölen prens gömüldü Londra'da katıldığı ahlaksız partide ölen BAE Prensi Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi gömüldü.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetiminde yer alan Şeyh Sultan bin Muhammed el Kasımi'nin oğlu Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi'nin hayatını kaybettiği haberi dünya basınına bomba gibi düştü. Ahlaksız partide öldü Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi'nin ölüm nedeninin uyuşturucu ve ahlaksız parti olduğu yönünde İngiliz basınında haberler çıktı. BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu! Gömüldü Hayatını kaybeden BAE Prensi toprağa verildi. Cenazede babasının üzüntüsü dikkat çekti.

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