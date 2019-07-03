Ahlaksız partide ölen prens gömüldü
Londra'da katıldığı ahlaksız partide ölen BAE Prensi Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi gömüldü.03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:48
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetiminde yer alan Şeyh Sultan bin Muhammed el Kasımi'nin oğlu Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi'nin hayatını kaybettiği haberi dünya basınına bomba gibi düştü.
Ahlaksız partide öldü
Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi'nin ölüm nedeninin uyuşturucu ve ahlaksız parti olduğu yönünde İngiliz basınında haberler çıktı.
BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
Gömüldü
Hayatını kaybeden BAE Prensi toprağa verildi. Cenazede babasının üzüntüsü dikkat çekti.
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