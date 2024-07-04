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Spor Ahlaksız hareketin karşılığı bu mu! Bellingam'a ödül gibi ceza
Spor

Ahlaksız hareketin karşılığı bu mu! Bellingam'a ödül gibi ceza

Yeniakit Publisher
2024-07-04 15:19:26 - 2024-07-04 15:19:25
Ahlaksız hareketin karşılığı bu mu! Bellingam'a ödül gibi ceza

UEFA Disiplin Komitesi, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda İngiltere ile Slovakya arasında oynanan maçta attığı gol sonrası yaptığı ahlaksız hareket nedeniyle Jude Bellingham'a 1 maç men cezası verdi. Bellingham, İngiltere'nin İsviçre ile oynayacağı EURO 2024 çeyrek final müsabakasında oynayamayacak.

UEFA, Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Slovakya'ya attığı golün ardından yaptığı hareket nedeniyle İngiliz futbolcu Jude Bellingham hakkında soruşturma başlatmıştı. UEFA Disiplin Komitesi, Bellingham’a yaptığı hareket sebebiyle 1 maç men cezası verildiğini açıkladı. 21 yaşındaki oyuncu, İngiltere’nin 6 Temmuz Cumartesi günü TSİ 19.00'da, İsviçre ile oynayacağını çeyrek final karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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