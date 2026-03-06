Ahırda panik! Kurdu gören koyunlar birbirini ezdi: 64'ü telef oldu, 11'i ağır yaralandı

Sabaha yakın saatlerde Erkalkan köyünde üretici Nurettin Özcan’a ait hayvan çadırının önüne gelen bir kurt, çadır içerisindeki sürünün panikle hareket etmesine neden oldu. Kurdu görünce korkuya kapılan koyunların birbirini ezmesi sonucu çadırda izdiham yaşandı.

Durumu fark eden üretici, yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen Çemişgezek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı veteriner hekimler incelemelerde bulundu. Yapılan tespitlere göre 64 koyunun telef olduğu, 11 koyunun ise ağır yaralandığı belirlendi.