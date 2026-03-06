  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Tarım Ahırda panik! Kurdu gören koyunlar birbirini ezdi: 64'ü telef oldu, 11'i ağır yaralandı
Tarım

Ahırda panik! Kurdu gören koyunlar birbirini ezdi: 64'ü telef oldu, 11'i ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ahırda panik! Kurdu gören koyunlar birbirini ezdi: 64'ü telef oldu, 11'i ağır yaralandı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Erkalkan köyünde bir kurdun sürüye yaklaşması sonucu koyunlar arasında yaşanan izdihamda 64 koyun telef olurken 11 koyun ise ağır yaralandı.

Sabaha yakın saatlerde Erkalkan köyünde üretici Nurettin Özcan’a ait hayvan çadırının önüne gelen bir kurt, çadır içerisindeki sürünün panikle hareket etmesine neden oldu. Kurdu görünce korkuya kapılan koyunların birbirini ezmesi sonucu çadırda izdiham yaşandı.

Durumu fark eden üretici, yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen Çemişgezek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı veteriner hekimler incelemelerde bulundu. Yapılan tespitlere göre 64 koyunun telef olduğu, 11 koyunun ise ağır yaralandığı belirlendi.

