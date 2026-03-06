  • İSTANBUL
Dünya İsrail tutuşturan gelişme! İran'dan ateşlendi
İsrail tutuşturan gelişme! İran'dan ateşlendi

Kandan beslenen İsrail ordusu, İran’dan yeni bir füze saldırısı tespit edildiğini duyurdu.

İsrail ordusu, ABD ile birlikte saldırılar düzenlediği İran'dan yeni bir füze saldırısı başlatıldığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin çalıştığı aktarıldı.

 

İç Cephe Komutanlığı'nın tehdit altındaki bölgelerdeki cep telefonlarına uyarı mesajları gönderdiğine dikkat çekilen açıklamada, sığınaklara girilmesi uyarısında bulunuldu.

İran'ın altı saat sonra yaptığı yeni misillemenin ardından Tel Aviv ve çevresinin yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerde de sirenlerin çaldığı bildirildi.

