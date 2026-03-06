Adalet Bakanı Akın Gürlek Sakarya Valiliğinde: 2026 yılı yatırım programında 65 yeni adliye binası bulunuyor

Bakan Akın Gürlek, Sakarya programı kapsamında ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Bakan Gürlek burada yaptığı konuşmada Sakarya’nın, Balkanlardan, Kafkasya'dan, Kırım'dan, Orta Asya'ya uzanan geniş bir gönül coğrafyasının izlerini taşıdığını dile getirdi. Sakarya’nın çok kültürlü yapısının en güçlü örneklerinden biri olduğunu dile getiren Adalet Bakanı Gürlek, “İşte bu ruh bizim adalet anlayışımızın da temelini oluşturuyor. Kuşkusuz vatandaşlarımızın devlete olan güveninin en güçlü kaynağı hızlı, adil, etkin ve eleştirilebilir bir yargı sistemidir” şeklinde konuştu.

596 BİN METREKAREDEN 6 MİLYON 76 BİN METREKAREYE

2002 yılından önce Türkiye genelinde adalet hizmet binalarının toplam kapalı alan kapasitesinin 596 bin metrekare olduğunu dile getiren Bakan Akın Gürlek, adliye hizmet binalarının 2026 Mart ayı itibariyle 6 milyon 76 bin metrekare kapalı alana ulaştığını belirtti. 2026 yılı yatırım programına toplam 65 yeni adliye binasının alındığını dile getiren Bakan Gürlek, yeni adliye binalarının daha erişilebilir, daha insan odaklı ve daha teknolojik olduğunu anlattı.

SAKARYA ADLİYE BİNASI PLANLANANDAN 2 AY ÖNCE TAMAMLANACAK

Güçlü bir adalet sisteminin hem insan kaynağı hem de fiziki altyapıyla mümkün olduğunu belirten Bakan Gürlek, Sakarya’daki adalet yatırımlarına değindi. Bakan Gürlek konuşmasına şöyle devam etti: “Ülke genelinde olduğu gibi Sakarya'da da olumsuz fiziki koşullarda hizmet gösteren adliye binalarımızın yenilenmesi, yeni adalet saraylarına taşınması konusunda da büyük hamleler yaptık. Biliyorsunuz daha önce adliye binaları kiralıktı ya da fiziki şartları kötüydü. Sakarya yeni adliye binası da inşallah 102 bin 916 metrekare kapalı alana sahip olacak. İnşallah Aralık ayından 2 ay önce binamız teslim edilecek. Bu adliye binası özellikle Sakarya'mızın ihtiyacını giderecek. Sakarya'mıza şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum.”

Sakarya’da bölge idare mahkemesi kurulması için talep olduğunu ve bu talebi değerlendireceklerini belirten Bakan Gürlek, 2002 yılında il genelinde bulunan 77 mahkeme sayısının 2026 yılında toplam 164 mahkemeye ulaştığını söyledi.

ADALETİN YÜZYILI İÇİN GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ

Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı için vazgeçilmez unsurun güven veren güçlü bir adalet mekanizması olduğunu belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bizler Adalet Bakanlığı olarak güçlü Türkiye Yüzyılı için özellikle Adaletin Yüzyılı için bu konuda gerekli adımları atmaya hazırız. Güven veren, sağlam, vatandaşın kolay erişebileceği adalet için gerekli yasal düzenlemeleri varsa bunları kısa sürede yerine getireceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda adaleti güçlendirmeye, yargı hizmetlerini hızlandırmaya, özellikle vatandaşımızın mağduriyetlerini kısa sürede sonuçlandırmaya kararlıyız. Milletimizin İhtiyacını gidermek için Türkiye Yüzyılını adaletin ve hakkaniyetin yüzyılı olarak yapmak için durmadan çalışacağız.”