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Eğitim Ahde Vefa Platformu üniversite öğrencilerine burs verecek
Eğitim

Ahde Vefa Platformu üniversite öğrencilerine burs verecek

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ÖSYM ‘nin 2021-2022 yılı YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sınavı ve tercihleri ilebirlikte, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının önümüzdeki hafta içine bırakılmasıyla Üniversiteye başlayacak öğrencilere burs verileceğinin açıklaması yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 15:41:00 -
Ahde Vefa Platformu üniversite öğrencilerine burs verecek

Ahde Vefa Platformu bünyesinde hazırlanan ve çeşitli iş insanı ile sanatçılardan oluşan burs yardımı programı kapsamında,Üniversiteye gidecek olan öğrencilere yönelik Ahde Vefa Platformu Başkanı Nuran Kırlak ile Platformun Siyasi Danışmanı Taner Akkuş burs yardımı desteği konusunda bilgi verdi.

İhtiyaç sahibi olan öğrencilerimiz bizlere ulaşsın

Platform başkanı Nuran Kırlak, ‘Pandemi tedbirleri kapsamındaki eğitime katılımın ve Yüksek Öğrenim Kurumunun Üniversitelere giriş (YKS) sınavı sonrası zor süreçten geçengeleceğimizin teminatı gençlerimize moral ve destek amaçlı başlattığımız “Burs yardımı” programımıza, çevreden çeşitli iş insanları, STK temsilcileri, oyuncu ve ses sanatçılarımızın da katkıları ile hazırlanmaya başlayan burs ödemelerini ihtiyaç sahibi öğrencilerimize yönelik ‘köprü görevini üstlenerek’ kendilerine ulaştırmaya başlıyoruz. Bu vesileyle desteklerini esirgemeyen başta siyasi danışmanımız Taner Akkuş ve tüm bursiyerlerimize ayrı ayrı teşekkür ederiz. İhtiyaç sahibi olan öğrencilerimiz bizlere ulaşsın’ dedi.


İyilerin sayısı hala çok fazla

Platforma gönüllü olarak siyasi danışmanlık veren iletişim uzmanı Taner Akkuş ise de, ‘böylesi anlamlı bir projede olmak ve gerçek amacına uygunluluğunu sağlamak büyük bir onur. Programın içindeki tüm bursiyerlerle yapılan iletişim aşamasında, ülkemizin insanlarına yakışır bir erdem göstermeleri de büyük bir sevinç. İçimizdeki iyilerin ve iyi düşünenlerin sayısı hala çok fazla olduğunu görmekse umut verici. Bu minvalde bu anlamı projeye öncülük eden ve desteklerini esirgemeyen Ahde Vefa Platformu Başkanı Nuran Kırlak başkanımız başta olmak üzere ünlü sanatçılar Hasan Yılmaz, Aydın Aydın, Aynur Güneş, Çilem Duman ve Yönetmen Ali Eşitmez ile platform gönüllüleri Saliha Eylül Özdemir, HübeylaKaraduman,Erkan Çaptuğ, Ayşe Taşkın, Mehmet Özgür ve Yasemin Yıldırım’a burs yardımı destekleri için teşekkür ederiz’ dedi.

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