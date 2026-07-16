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Gündem "Ahbap"ta flaş gelişme! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bilirkişi heyeti görevlendirildi
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"Ahbap"ta flaş gelişme! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bilirkişi heyeti görevlendirildi

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"Ahbap"ta flaş gelişme! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bilirkişi heyeti görevlendirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat depremlerinden sonra toplanan bağışların incelenmesi için bilirkişi heyeti görevlendirildiğini belirtti.

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu çok sayıda kişinin tutuklanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yeni açıklama geldi.

Savcılık, 6 Şubat depremlerinden sonra toplanan bağışların incelenmesi için bilirkişi heyeti görevlendirildiğini belirtti.

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