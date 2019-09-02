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Ağustosta en fazla sigaranın fiyatı arttı

İTO verilerine göre, geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi 27,27 ile uzun ve kısa filtreli sigaralar yüzde oldu- Bu dönemde fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 26,16 ile erik olarak belirlendi

02 Eylül 2019 Pazartesi 09:44
Ağustosta en fazla sigaranın fiyatı arttı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO), ağustosta önceki aya göre İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 27,27 ile uzun ve kısa filtreli sigaralar olduğu bildirildi.

İTO tarafından, Ağustos 2019'da İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

Buna göre, geçen ay İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 73'ünün perakende fiyatı artarken, 34 ürünün fiyatı düştü, 135 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Ağustos ayında Gıda Harcamaları grubu Tütün, Alkollü ve Alkosüz İçecekler alt grubunda yer alan uzun ve kısa filtreli sigaralar yüzde 27,27 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürünler oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; yüzde 20 ile aynı grupta yere alan yabancı sigaralar, yüzde 15,98 ile Konut Harcamaları grubunda ısınma bedeli, yüzde 9,57 ile Gıda Harcamaları grubunda domates, yüzde 7,83 ile Kültür Eğitim ve Eğlence grubunda otel oda konaklama ücreti ve yüzde 7,17 ile Gıda Harcamaları grubunda kıvırcık salata oldu.


- Fiyatlar en çok erik, sivri biber ve kavunda düştü


Ağustosta Yaş Kuru Sebze Ve Meyve Grubunda yer alan erik yüzde 26,16 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler yüzde 24,10 ile sivri biber, yüzde 23,84 ile kavun, yüzde 14,79 ile soğan, yüzde 14,48 ile karpuz ve yüzde 13,60 ile yaş üzüm olarak belirlendi.

Ağustosta önceki aya göre fiyatı en çok artan ve azalan harcama kalemleri şöyle:

Mevsimsel Tarım Ürünleri Yüzde Değişim (%)
Domates9,57
Limon6,79
Salatalık5,89
Kabak5,24
Mevsim Dışı Tarım ÜrünleriYüzde Değişim (%)
Kıvırcık Salata7,17
Elma5,87
İşlenmiş Tarım-Sınai ve Diğer ÜrünlerYüzde Değişim (%)
Uzun Filtreli Sigara27,27
Kısa Filtreli Sigara27,27
Yabancı Sigara 20
Konut Isınma Ücreti 15,98
Otel Ücreti7,83
Makarna
5,11

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 09:44
  1. İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi
  2. İTO

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