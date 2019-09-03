0553 313 94 23

Ağustos ayı enflasyonu belli oldu

TÜİK Ağustos ayına ilişkin enflasyon gerçekleşmelerini duyurdu. Ağustos ayında TÜFE senelik yüzde 15.01 olarak gerçekleşti.

03 Eylül 2019 Salı 10:40
Ağustos ayı enflasyonu belli oldu

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,01 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,62 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %19,11 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan, eğitimde %4,26, konutta %2,04, çeşitli mal ve hizmetlerde %0,89 ve lokanta ve otellerde %0,75 artış oldu.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup %1,94 ile ulaştırma oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan giyim ve ayakkabıda %1,10 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,77 düşüş oluştu.

Yıllık en fazla artış %41,42 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler %20,98, ev eşyası %20,13, lokanta ve oteller %18,52 ve eğitim %17,59 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık %0,16 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,89, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,05 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,87 artış gerçekleşti.

Ağustos 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 43 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 243 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 132 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık %0,59 düştü

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,59 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre %13,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %30,51 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe %0,71 artış, imalat sanayi sektöründe %1,01 düşüş, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı sektöründe %4,33 artış, su temini sektöründe %1,35 artış olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş kok ve rafine petrol ürünlerinde gerçekleşti

Bir önceki aya göre en fazla düşüş; %7,74 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %1,94 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler, %1,94 ile ana metaller olarak gerçekleşti. Buna karşılık tütün ürünleri %38,27, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı %4,33, metal cevherleri %2,50 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
 
Ana sanayi gruplarında aylık en fazla düşüş ara malında gerçekleşti

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Ağustos ayında aylık en fazla düşüş %0,89 ile ara malında gerçekleşti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 10:40
  1. enflasyon
  2. TÜİK
  3. Ağustos

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Setur’dan Kurtuluş Savaşı’nın 100. yıl dönümüne özel tur
    1. Setur’dan Kurtuluş Savaşı’nın 100. yıl..
    2. Otomobil satışları, ilk sekiz ayda..
    3. Abdulcebrail Akbulut, Erzurumspor'da!
    4. Türkiye Finans’tan avantajlı “Ticari..
    5. Meclis başkanı ve bakanlar Biga..
    6. Alper Yerli Gençlerbirliğispor’a..
    7. Erzurumspor'da yeni transferlerin..
    8. Türkiye ve Ortadoğu yapı sektörü..
    9. Bağımsız GSYH 2018’de yüzde 2.8 arttı
    10. Galatasaray’dan imza şov
    11. Davutoğlu ve ekibine İhraç kararının..
    12. Kivi bahçeden 5.5 TL’ye çıkacak
    13. Aksa Jeneratör, Mozambik'te FACIM..
    14. ABD yine yalan söyledi! Teröristlere..
    15. TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ATAĞI - Şimşek'e..
    16. Vakıf Katılım'dan İstanbulkart..
    17. Adem Doğan Yeni Orduspor’da
    18. İSO Türkiye İmalat PMI, ağustosta 48’e..
    19. Terör örgütü anlaşmayı bozdu! Tekrar..
    20. Başkan Büyükkılıç, Kapalı Çarşı’yı..
    21. Ürgüp’te bağ bozumu festival..
    22. Milli güreşçiler Dünya Şampiyonası'na..
    23. Akdeniz Üniversitesi Ziraat..
    24. Basketbolda sezon bilgilendirme..
    25. Orta Doğu ülkeleri ile genişleyen..
    26. TARİŞ ve TMO çekirdeksiz kuru üzümü 10..
    27. Yunusemre altyapıda da yeni sezon..
    28. Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam..
    29. İşadamları:
    30. "Büyük Çamlıca Camisi bir kültür..
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız