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Ağustos ayı açlık-yoksulluk rakamları belli oldu

Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan “açlık-yoksulluk” araştırmasına göre, Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 385 TL, yoksulluk sınırı ise 6 bin 653,16 TL olarak belirlendi.

05 Eylül 2019 Perşembe 12:04
Ağustos ayı açlık-yoksulluk rakamları belli oldu

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre Ağustos ayında Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2.385,6 TL, yoksulluk sınırı ise 6.653,16 TL olarak tespit edildi. Yapılan araştırmaya göre Ağustos ayında Temmuz ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,21’lik bir düşüş yaşandı. Ağustos ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 23,35 artışla salatalık, yüzde 12,73 artışla domates, yüzde 10,95 artışla sarımsak; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 29,82 azalışla sivri biber, yüzde 22,38 azalışla kuru soğan, yüzde 16,35 azalışla havuç madde fiyatlarında yaşandı.

Giyim ve kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında düşüş yaşandı

Ağustos ayında Temmuz ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 0,63’lük bir düşüş gözlendi. Giyim madde fiyatlarında Temmuz ayına göre en göze çarpan değişim yüzde 2,32 artışla erkek spor ayakkabısı, yüzde 2,07 artışla çocuk sweatshirtü madde fiyatlarında oldu. Bununla birlikte giyim madde fiyatlarında Temmuz ayına göre yüzde 5,29 azalışla çocuk tişörtü, yüzde 5,1 azalışla kadın terliği madde fiyatında düşüş gözlemlendi.

Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 1,34’lük bir düşüş gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Temmuz ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 1,45 artışla traş malzemeleri madde fiyatlarında olduğu tespit edildi. Bununla birlikte kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Temmuz ayına göre yüzde 6,51 azalışla makyaj malzemeleri madde fiyatında düşüş gözlemlendi.

Haberleşme ve ulaşım madde fiyatlarında artış yaşandı

ağustos ayında Temmuz ayına göre haberleşme madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 4,87’lik bir artış olarak yansıdı. Haberleşme madde fiyatlarında Temmuz ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 33,33 artışla PTT koli gönderme ücreti madde fiyatlarında olduğu gözlendi.

Ulaşım madde fiyatlarında yüzde 0,29’luk bir artış olduğu belirlendi.  Temmuz ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 8,25 artışla araba kiralama ücreti fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte ulaşım madde fiyatlarında Temmuz ayına göre yüzde 6,06 azalışla LPG dolum ücreti fiyatında düşüş gözlemlendi.

Aydınlanma madde fiyatında ise Ağustos ayında Temmuz ayına göre herhangi bir değişim gözlemlenmedi. Ağustos ayında Temmuz ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 3,21’lik bir artış gözlenirken; Ağustos ayında Temmuz ayına göre barınma madde fiyatlarında yüzde 1,30’luk bir artış oldu.

Eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 1,39’luk bir artış oldu. Eğitim-kültür madde fiyatlarında Temmuz ayına göre değişimin yüzde 16,39 artışla özel üniversite ücreti madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 3,15 azalışla Umreye gidiş ücreti fiyatlarında düşüş olduğu tespit edildi.

Ağustos ayında Temmuz ayına göre sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,75’lik bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimlerin yüzde 3,21 artışla derece fiyatlarında olduğu gözlendi.

Çevre ve su madde fiyatlarında yüzde 0,59’luk bir artış yaşandı. Çevre ve su madde fiyatlarında Temmuz ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 1,41 artışla fayans madde fiyatlarında olduğu gözlendi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 12:04
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