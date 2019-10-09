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Ağrılı kör sivilce / deri altı sivilcesi nasıl geçer?

Cilt altında meydana gelen uç vermeden şişen ve önemli ölçüde ağrı veren sivilceler bazen çok rahatsız edici olur. Kör sivilce de denilen ağrılı deri altı sivilcesinin bir çözümü var mıdır? Ağrılı kör sivilce / deri altı sivilcesi nasıl geçer? İşte detaylar...

09 Ekim 2019 Çarşamba 23:38
Ağrılı kör sivilce / deri altı sivilcesi nasıl geçer?

Cilt altında meydana gelen uç vermeden şişen ve önemli ölçüde ağrı veren sivilceler bazen çok rahatsız edici olur. Kör sivilce de denilen ağrılı deri altı sivilcesinin bir çözümü var mıdır? Ağrılı kör sivilce / deri altı sivilcesi nasıl geçer? İşte detaylar...

Deri altı sivilcesi en sık karşılaşılan sivilce problemlerindendir. Bu probleme birkaç tane evde uygulayabileceğiniz doğal yöntemler ile başa çıkmanız mümkün. İşte o tariler...

Ağrılı kör sivilce / deri altı sivilcesi nerelerde çıkar? 

Uçsuz ağrılı deri altı sivilcesine halk arasında kör sivilce de denir. Bunun sebebi, deri altında ucu olmayan sert sivilce, deri üstünde müdahale edilebilecek bir irin tabakası bulunmamasıdır. Aynı zamanda bu sivilce deri altında sinirlere yakın yerlerde çıkabildiğinden, deri üstündeki cerahat dolu sivilcelere göre çok daha fazla acı verir. Bu tip sivilcelere basit yöntemler dışında, evde kesinlikle müdahale etmeyiniz. Enfeksiyon kapma riski çok daha yüksektir. Deri altı sivilcesi, aktif olan yağ bezelerinin daha fazla aktif hale gelmesi ile gözenekleri tıkamasından meydana gelir. Bu yüzden genellikle yağın vücutta fazla olduğu yerlerde çıkarlar. Bunlar; burun kenarı ve üstü, alın ve kulak arkası gibi bölgelerdir.

Ağrılı kör sivilce / deri altı sivilcesi neden çıkar?

Ergenlik döneminde androjen hormonunun yağ bezelerini tetiklemesi

Lityum, yüksek dozda B12, kortikosteroid gibi içeriklere sahip bazı ilaçlar sivilce üretiminin artışına sebep olur

Ağır kozmetik ürünler

Hormonlarda olan bazı değişiklikler

Duygu değişikliklerinden kaynaklı stres

Regl dönemleri

Epilepsi gibi hastalıları önleyici bazı ilaçlar

Dışardan cildin altına baskı uygulayan bazı aksesuarlar da sivilceye sebep olabilir. Bunlar; saç bantları, sıkı olarak kafayı sıkan taçlar, sırt çantaları gibi…

Ağrılı kör sivilce / deri altı sivilcesi nasıl geçer?

Sıcak tampon

Sıcak bir suya batırıp çıkarttığınız pamuğu veya sargı bezini sıkın ve sıcakken hemen sivilcenin üzerine birkaç dakika tampon yapın. Bu kör sivilcenin açılmasını ve iyileşme süresini hızlandıracaktır.

Elma sirkesi

Elma sirkesinin antiseptik özelliğinden kaynaklanan bakteri oluşumunu önleyen etkisi sebebiyle tonik gibi sivilceli bölgeye uygulayarak oradaki enfeksiyon veya büyümeye sebep olacak bakterilerin oluşumunu önleyecektir.

Aloe vera

Aloe veranın cilde ve özellikle cilt problemlerine etkisi bilinmektedir. Egzama, sedef hastalıklarından tutun da cilt yaşlanmalarına karşı birçok etkisi meşhurdur. Bunun yanı sıra ciltte meydana gelen fazla yağlanmadan kaynaklı sivilcelerin de iyileşmesinde oldukça etkilidir. Sivilceye sürüldüğünde fazla yağdan arındırarak, sivilcenin kuruyarak daha çabuk açılmasını sağlar. Birkaç gün kullanıldığında sivilcenin açılan başından içine kadar nüfus ederek hızlı iyileşmesine vesile olur. Aloe veranın çiçeğini saksı da yetiştirebilir veya kremini eczaneden temin edebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 23:38
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