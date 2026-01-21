Ağrı’da kar boyu bir metreyi aştı! 110 köye ulaşım kesildi: İşte yol açma çalışmalarında son durum

Ağrı, dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Yüksek rakımlı bölgelerde ve merkeze uzak köylerde hayat durma noktasına gelirken, ulaşıma kapanan 110 köy yolu için ekipler teyakkuza geçti.

Ağrı’da etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte bazı bölgelerde kar kalınlığı yer yer bir metreyi aşarken, yüksek rakımlı ve merkeze uzak köylerde ulaşım tamamen durma noktasına geldi. Tipinin zaman zaman şiddetlenmesi görüş mesafesini düşürdü. Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 110 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi’ne bağlı 115 personel, 95 iş makinesi ve 8 mobil ekip çalışma başlattı.