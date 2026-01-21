Türk İHA'larını işaret edip Türkiye'ye ticaret savaşı başlatmışlardı! 1500 km menzilli füze alıyorlar

Hipersonik kayma aracının delta kanatlı bir tasarıma sahip olduğu, terminal safhada aktif manevralar yapabildiği belirtiliyor. Bu özellik, füzenin hedefe yaklaşırken rotasını değiştirmesine imkân tanıyarak katmanlı deniz hava savunmalarının etkinliğini azaltmayı amaçlıyor. Füze, güçlendiriciden ayrıldıktan sonra yüksek hızda uyarlanabilir bir rota izleyerek hedef bölgesine yöneliyor. Sistem, hermetik olarak kapatılmış bir lançerden “soğuk fırlatma” yöntemiyle ateşleniyor. Roket motoru ateşlenmeden önce dengeleyici iticilerin iki kez devreye girdiği, yaklaşık sekiz saniye sonra füzenin dikey uçuşu yatay profile çevirdiği ve kısa sürede hipersonik seyir safhasına geçtiği ifade ediliyor. Tahrik sistemi, güçlendirici ve hipersonik sürdürücü olmak üzere iki katı yakıtlı aşamadan oluşuyor.