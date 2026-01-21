  • İSTANBUL
Türk İHA'larını işaret edip Türkiye'ye ticaret savaşı başlatmışlardı! 1500 km menzilli füze alıyorlar
Türk İHA'larını işaret edip Türkiye'ye ticaret savaşı başlatmışlardı! 1500 km menzilli füze alıyorlar

Pakistan ile yapılan savaşın ardından Türk insansız hava araçlarını hedef alarak Türkiye'ye karşı ticaret savaşı başlatan Hindistan, 1500 km menzilli füze tedarik ediyor.

Hindistan, uzun menzilli deniz taarruz kabiliyetlerinde önemli bir eşiği aşmaya hazırlanıyor.

Yeni geliştirilen LRAShM (Long Range Hypersonic Anti-Ship Missile) hipersonik gemisavar füze sistemi, 26 Ocak’ta düzenlenecek Cumhuriyet Bayramı geçit töreni sırasında ilk kez kamuoyuna sergilenecek. Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Teşkilatı DRDO tarafından geliştirilen sistem, ülkenin bugüne kadar açıkladığı en uzun menzilli hipersonik taarruz silahı olma özelliğini taşıyor. Yeni Delhi’de yapılacak yıllık askeri geçit töreni, geleneksel olarak Hindistan’ın yeni stratejik yeteneklerini tanıttığı bir vitrin niteliği taşıyor.

LRAShM, katı yakıtlı bir güçlendirici üzerine yerleştirilmiş hipersonik kayma aracı (HGV) kullanan “boost-glide” tipinde bir füze olarak tasarlandı. Savunma kaynaklarına göre sistemin teyit edilen menzili en az 1.500 kilometre seviyesinde bulunuyor. Füzenin Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri tarafından farklı konuşlandırma seçenekleriyle kullanılması hedefleniyor.

Fırlatma sonrası güçlendirici, yükü hipersonik hıza ulaştırıyor ve ardından kayma aracı ayrılarak yüksek süratte manevra yapabilen bir uçuş profiline geçiyor. Bu yapı, özellikle deniz platformlarında kullanılan hava savunma sistemlerinin tespit ve önleme süresini ciddi biçimde kısaltmayı amaçlıyor.

Hipersonik kayma aracının delta kanatlı bir tasarıma sahip olduğu, terminal safhada aktif manevralar yapabildiği belirtiliyor. Bu özellik, füzenin hedefe yaklaşırken rotasını değiştirmesine imkân tanıyarak katmanlı deniz hava savunmalarının etkinliğini azaltmayı amaçlıyor. Füze, güçlendiriciden ayrıldıktan sonra yüksek hızda uyarlanabilir bir rota izleyerek hedef bölgesine yöneliyor. Sistem, hermetik olarak kapatılmış bir lançerden “soğuk fırlatma” yöntemiyle ateşleniyor. Roket motoru ateşlenmeden önce dengeleyici iticilerin iki kez devreye girdiği, yaklaşık sekiz saniye sonra füzenin dikey uçuşu yatay profile çevirdiği ve kısa sürede hipersonik seyir safhasına geçtiği ifade ediliyor. Tahrik sistemi, güçlendirici ve hipersonik sürdürücü olmak üzere iki katı yakıtlı aşamadan oluşuyor.

Hindistanlı savunma planlamacıları, LRAShM’yi özellikle Hint Okyanusu’nda uzun menzilli caydırıcılık ve deniz taarruz konseptinin merkezine yerleştiriyor. Sistem, yüksek değerli suüstü hedeflerine ve uçak gemisi gruplarına karşı, kıyıdan veya ileri konuşlu platformlardan uzaktan taarruz imkânı sunmayı amaçlıyor. Klasik seyir füzelerinden farklı olarak hipersonik hız ile manevra kabiliyetini birleştiren boost-glide profili, savunma yapan unsurların reaksiyon süresini ciddi biçimde daraltıyor. Terminal safhada rota değiştirebilme yeteneği, özellikle modern donanmalarda kullanılan çok katmanlı hava savunma mimarilerine karşı kritik bir avantaj olarak değerlendiriliyor. KAYNAK: GDH

