Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi Külliye'de kabul edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00’da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul edecektir. Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecektir" açıklaması yaptı.