Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi Külliye'de kabul edecek
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi Külliye'de kabul edecek

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi Külliye'de kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00’da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul edecektir. Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecektir" açıklaması yaptı.

