Sağlık
8
Yeniakit Publisher
Bir daha asla unutmayacaksınız: İşte hafızayı kuvvetlendiren 3 bitki!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bir daha asla unutmayacaksınız: İşte hafızayı kuvvetlendiren 3 bitki!

Tıp dünyasının radarında olan 3 bitki beyin hücrelerini yenileyerek bilişsel gerilemeye karşı koruma kalkanı oluşturdu...

#1
Foto - Bir daha asla unutmayacaksınız: İşte hafızayı kuvvetlendiren 3 bitki!

Hızla değişen yaşam koşulları ve artan stres faktörleri, günümüzde unutkanlığı bir pandemi haline getirdi. Ancak tıp dünyası, doğanın derinliklerinde saklı kalan üç temel bitkinin beyin fonksiyonlarını optimize ettiğini bilimsel verilerle kanıtladı. Biberiye, Ginkgo Biloba ve Zerdeçal, sinir sistemi üzerindeki onarıcı etkileriyle "hafıza koruyucular" olarak tescil edildi.

#2
Foto - Bir daha asla unutmayacaksınız: İşte hafızayı kuvvetlendiren 3 bitki!

BİBERİYE: KOKUSU BİLE YETİYOR Northumbria Üniversitesi'nden Dr. Mark Moss, yaptığı klinik çalışmalarda biberiye aromasının bile kısa süreli hafızayı u oranında artırdığını saptadı.

#3
Foto - Bir daha asla unutmayacaksınız: İşte hafızayı kuvvetlendiren 3 bitki!

Moss, bitkinin içeriğindeki sineol bileşeninin kandaki miktarının artmasıyla, bilişsel performansın doğrudan doğruya yükseldiğini ifade etti. Araştırma sonuçları, biberiyenin beyindeki asetilkolin miktarını koruyarak yaşa bağlı hafıza kayıplarını yavaşlattığını gösterdi.

#4
Foto - Bir daha asla unutmayacaksınız: İşte hafızayı kuvvetlendiren 3 bitki!

GİNKGO BİLOBA: BEYNE GİDEN OKSİJEN YOLU California Üniversitesi nöroloji uzmanlarından Dr. Steven DeKosky, Ginkgo Biloba bitkisinin serebral kan akışını hızlandırarak beyin dokusuna daha fazla oksijen gitmesini sağladığını belirtti. Özellikle kılcal damar dolaşımını düzenleyen bu bitkinin, Alzheimer riskini minimize ettiğini ve odaklanma süresini uzattığını vurguladı.

#5
Foto - Bir daha asla unutmayacaksınız: İşte hafızayı kuvvetlendiren 3 bitki!

Dr. DeKosky, bitkisel özlerin düzenli kullanımının bilişsel hızı belirgin şekilde iyileştirdiğini dile getirdi.

#6
Foto - Bir daha asla unutmayacaksınız: İşte hafızayı kuvvetlendiren 3 bitki!

ZERDEÇAL: ENFLAMASYONLA SAVAŞAN SARI ŞİFA Stanford Üniversitesi'nde görevli olan Dr. Gary Small, zerdeçalın içinde bulunan kurkumin maddesinin beyindeki amiloid plaklarını temizlediğini keşfetti.

#7
Foto - Bir daha asla unutmayacaksınız: İşte hafızayı kuvvetlendiren 3 bitki!

Dr. Small, Hindistan gibi zerdeçal tüketiminin yoğun olduğu toplumlarda Alzheimer vakalarının batıya oranla çok daha düşük seyrettiğine dikkat çekti. Uzman, kurkuminin güçlü antioksidan etkisi sayesinde beyin hücrelerindeki iltihaplanmayı durdurarak hafızayı koruma altına aldığını aktardı./ kaynak: akşam

