Diyanet 100 din görevlisi alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt dışındaki din hizmetleri ve din eğitimi faaliyetleri kapsamında yeni alım sürecini başlattığını duyurdu.
Yurt dışında görev almak isteyen din görevlileri için Diyanet yeni bir ilan yayımladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt dışındaki din hizmetleri ve din eğitimi faaliyetleri için sınavla 100 sözleşmeli din görevlisi alacak.
Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, istihdam edilecek kişiler, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Yurtdışı Teşkilatınca 22 farklı ülkede görevlendirilecek.
Şartları taşıyan adaylar, 4 Şubat'a kadar başvuruda bulunabilecek. Sınavlarla ilgili bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.