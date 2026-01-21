Gizli katil kapıda! Dışarı çıkan kalp hastaları büyük risk altında!

Prof. Dr. Bilal Boztosun (Medipol Sağlık Grubu): “Vücudumuzu belli bir ısıda tutmamız lazım. Özellikle hava sıcaklığı düştükçe kalple ilgili sıkıntılar artar. Kalp bir taraftan vücudu belli bir derecede tutmaya, ısıtmaya çalışıyor. Diğer taraftan kalbinizle ilgili bir sorununuz varsa bu kalbin yükünü daha artırıyor. Kalbin üzerindeki yük arttığında, sınırda problem yaşayan kişiler için bu durum daha tehlikeli hale geliyor. Soğuk havalar bir, kalbin üzerindeki yükü artırır;iki, kalp damarlarında büzüşmeye neden olur ve spazm dediğimiz, kalp krizi benzeri tabloları ortaya çıkarır.”

‘Kanda pıhtılaşma eğilimi artıyor’

Doç. Dr. Serhat Sığırcı: “Soğuk havaya uzun süre maruziyet, kalp hastalıkları için önemli bir risk faktörüdür. Temel sebep vücudumuzun homeostazı, yani iç dengesini koruma çabasıdır. Hava soğuduğunda vücut ısısını kaybetmemek için damarlarımız büzüşür; buna vazokonstriksiyon diyoruz. Bu durum tansiyonun yükselmesine ve kalbin yükünün artmasına neden olur. Soğuk hava kanın akışkanlığını azaltarak pıhtılaşma eğilimini artırır. Bu da kalp krizi ve inme riskini tetikleyen bir durumdur. Hipotermi, vücut ısısının 35 derecenin altına düşmesidir. Bu durum kalp hastalarında hayati bir tehdittir. Vücut ısısı düştüğünde kalp ritmi bozulabilir ve kalbin kasılma gücü zayıflar.”