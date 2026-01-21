Bayrampaşa'da yolsuzluk depremi! Belediye çalışanlarına şafak operasyonu!

Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Soruşturmada, alınan müştek, tanık ve itirafçı beyanları doğrultusunda 13 şüpheli tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile belediyede görevli kamu görevlileri ile bir kısım şahıslara yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan yolsuzluk soruşturması devam sürüyor.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Soruşturmada dinlenen müşteki, tanık ve etkin pişmanlık kapsamında ifade veren şüpheliler, teşhis işlemleri ve bir kısım dijital deliller ile birlikte 13 şüpheli tespit edildi. Şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı işlemi ile konut ve işyerlerinde arama ve el koyma kararı verildi.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen operasyonda, 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.