Ulusalcılar, siz ne dersiniz bu işe: SDG’ye koalisyon yardımı sonlanmış!

Tayyip Erdoğan’ın karşısında kim güçlü ise, ona oy verdirme açıklaması yapan terör örgütünün başındaki Murat Karayılan, köşeye sıkışmış, batılı patronlarından yardım dileniyor..

“DSG (x), bu konuda koalisyondan yardım istediklerini ancak iki gündür koalisyonun buna cevap vermediğini söyledi. Bu devletler demek ki sadece çıkarlarına bakıyor.”

Koalisyon kim?

Amerika.

Başka kim?

İngiltere.

Başka kim?

Fransa.

Başka kim?

Almanya..

“Bu devletler demek ki, sadece çıkarlarına bakıyor” diyor, Karayılan.

Günaydın, bay Karayılan.

İşte bunu, bileydiniz..

Türkiye’ye zarar vermek sözkonusu ise..

Bu devletlerin hepsi, sizinle beraber hareket ediyorlardı.

Kimi top veriyordu, kimi tüfek..

Kimi paratoner veriyordu, kimi bomba..

Onlarla, Türkiye’ye zarar vermek istiyordunuz..

O zaman anlamıyordunuz, bu devletlerin kendi çıkarları için, size silahları verdiği gerçeğini..

Şimdi anladıysanız, yine de ne mutlu size..

Ama yine de anlamış gibi durmuyorsunuz..

PKK’nın başındaki ikinci adam Mustafa Karasu da, çaresizlik içinde çırpınıyor, bir yalanı bitirmeden, ikinci yalanı savuruyor:

“Suriye’deki Arap halkına da sesleniyorum. Araplar, Kürtler ve Süryaniler on yıldan fazladır huzur içinde, kardeşçe yaşadılar.”

Sonrasında, Arapların SDG’den ayrılmamasını isteyecek.

Plan öyle kurgulanmış..

Onlar Arapları alacaklar..

Burdaki ulusalcı amiral emeklisi de “100 bin silahlı unsuru var” diyecek..

Zoru görünce, hepsi çil yavrusu gibi dağılacaklar.

Bir arada tutabilmek için, Türker Ertürk sahadan kaybolacak.. 24 saatte 2 defa ermeni Hrant Dink’i anacak..

Ama, “Kucağımda şehid oldu” dediği ve onun beceriksizliği sebebi ile şehid verdiğimiz askerlerinden bir tanesini bile hatırlamayacak, anmayacak..

Ne zaman ki, PKK’ya silah bıraktırılacak.

İşte o zaman, isimlerini dahi bilmediği o şehidler üzerinden istismara kalkacak..

Biz dönelim Karasu’ya..

Soralım, teröristbaşına..

Hani dedi ya, “Araplarla 10 yıldır barış içinde, Suriye’nin kuzeyinde SDG kontrolünde yaşıyorlar” diye..

