Ulusalcılar, siz ne dersiniz bu işe: SDG’ye koalisyon yardımı sonlanmış!
Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında batılı efendileri tarafından terk edilen terör baronlarının içine düştüğü acizliği gözler önüne serdi. ABD, İngiltere ve Fransa gibi güçlerin silahlandırdığı PKK’nın, işi bitince bir kenara atılmasının ardından Murat Karayılan’ın "Bu devletler çıkarlarına bakıyor" itirafına "Günaydın" diyerek karşılık veren Karahasanoğlu; Suriye'nin petrolüne çöken, İsrail'e uşaklık yapan ve sıkışınca Araplara "kardeşlik" masalları anlatan terör şebekesinin, içerideki siyasi ortaklarıyla birlikte kurguladığı kirli planları bir bir deşifre etti.
ALİ KARAHASANOĞLU
Tayyip Erdoğan’ın karşısında kim güçlü ise, ona oy verdirme açıklaması yapan terör örgütünün başındaki Murat Karayılan, köşeye sıkışmış, batılı patronlarından yardım dileniyor..
ifadesi şöyle:
“DSG (x), bu konuda koalisyondan yardım istediklerini ancak iki gündür koalisyonun buna cevap vermediğini söyledi. Bu devletler demek ki sadece çıkarlarına bakıyor.”
Koalisyon kim?
Amerika.
Başka kim?
İngiltere.
Başka kim?
Fransa.
Başka kim?
Almanya..
“Bu devletler demek ki, sadece çıkarlarına bakıyor” diyor, Karayılan.
Günaydın, bay Karayılan.
İşte bunu, bileydiniz..
Türkiye’ye zarar vermek sözkonusu ise..
Bu devletlerin hepsi, sizinle beraber hareket ediyorlardı.
Kimi top veriyordu, kimi tüfek..
Kimi paratoner veriyordu, kimi bomba..
Onlarla, Türkiye’ye zarar vermek istiyordunuz..
O zaman anlamıyordunuz, bu devletlerin kendi çıkarları için, size silahları verdiği gerçeğini..
Şimdi anladıysanız, yine de ne mutlu size..
Ama yine de anlamış gibi durmuyorsunuz..
PKK’nın başındaki ikinci adam Mustafa Karasu da, çaresizlik içinde çırpınıyor, bir yalanı bitirmeden, ikinci yalanı savuruyor:
“Suriye’deki Arap halkına da sesleniyorum. Araplar, Kürtler ve Süryaniler on yıldan fazladır huzur içinde, kardeşçe yaşadılar.”
Sonrasında, Arapların SDG’den ayrılmamasını isteyecek.
Plan öyle kurgulanmış..
Onlar Arapları alacaklar..
Burdaki ulusalcı amiral emeklisi de “100 bin silahlı unsuru var” diyecek..
Zoru görünce, hepsi çil yavrusu gibi dağılacaklar.
Bir arada tutabilmek için, Türker Ertürk sahadan kaybolacak.. 24 saatte 2 defa ermeni Hrant Dink’i anacak..
Ama, “Kucağımda şehid oldu” dediği ve onun beceriksizliği sebebi ile şehid verdiğimiz askerlerinden bir tanesini bile hatırlamayacak, anmayacak..
Ne zaman ki, PKK’ya silah bıraktırılacak.
İşte o zaman, isimlerini dahi bilmediği o şehidler üzerinden istismara kalkacak..
Biz dönelim Karasu’ya..
Soralım, teröristbaşına..
Hani dedi ya, “Araplarla 10 yıldır barış içinde, Suriye’nin kuzeyinde SDG kontrolünde yaşıyorlar” diye..
YAZININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN>>>
Gündem
Suriye ordusu vurdu, emekli generaller kudurdu! SDG paçavrasını topladı: Fırat'ın doğusuna kaçıyorlar!