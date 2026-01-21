  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump’tan Erdoğan’a "Çok sevdiğim dostum" telefonu: Suriye’de tüm dengeler değişiyor! ASELSAN, Suriye'de uçuş güvenliğini sağlayacak Suudi Arabistan Suriye kararını duyurdu Yılmaz Özdil: Suriye başarısı için Hakan Fidan ve İbrahim Kalın’a madalya verilmeli! Suriye’de Türkiye’nin dediği oldu Danimarka'dan Trump’a "Savaş" resti: "Güç kullanmaktan kaçınmayız!" Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti Trump: Çok sevdiğim Erdoğan ile çok önemli bir görüşmesi yapacağız Suriye’de kaybeden Kandil tutuştu! Kandil baronu Karasu’dan 'direniş' çağrısı Süleyman Şah türbesi terörden temizlendi Tezkere kabul edildi! Kahraman Mehmetçik 1 yıl daha orada
Gündem Yavuz Ağıralioğlu’ndan Hakan Fidan’a "Kırmızı Çizgi" Teşekkürü!
Gündem

Yavuz Ağıralioğlu’ndan Hakan Fidan’a "Kırmızı Çizgi" Teşekkürü!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Yavuz Ağıralioğlu’ndan Hakan Fidan’a "Kırmızı Çizgi" Teşekkürü!

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz AĞIRALİOĞLU, katıldığı televizyon programında dış politikadan terörle mücadeleye kadar gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. AĞIRALİOĞLU, özellikle Dışişleri Bakanı Hakan FİDAN’ın bölgedeki duruşuna dikkat çekerek, "Devletin vakarına yakışır şekilde kırmızı çizgilerimizi korudu." dedi.

Bölgedeki sıcak gelişmeleri değerlendiren AĞIRALİOĞLU, süreçteki muhatapların değişken tavırlarına rağmen Türkiye’nin milli menfaatlerinden taviz verilmediğini vurguladı. AĞIRALİOĞLU konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

 

"Hakan FİDAN Devletin Vakarına Sahip Çıktı"

"Hakan FİDAN’a bir teşekkür etmeliyim. Bu sürecin içerisindeki muhataplar bu kadar oynamışken, devlete ait bir vakar hattında o bölgedeki kırmızı çizgilerimizi koruyabildi. O koruyabilirken; güvenlik güçlerimize, istihbarat kuvvetlerimize, emniyet güçlerimize ve ordumuza da teşekkür etmeliyiz. Çünkü o hattı hiç bozmadılar."

 

"DEM ve CHP’nin Siyaseti Eleştirildi"

Konuşmasında muhalefetin dış politika ve terör konusundaki tutumunu da sert bir dille eleştiren AĞIRALİOĞLU, DEM grubunun Hakan FİDAN’ı susturmaya yönelik çağrılarını ve CHP’den bazı isimlerin bu değirmene su taşıdığını ifade etti. Devlet işlerini konuşurken "terbiyeli" olunması gerektiğini hatırlatan AĞIRALİOĞLU, Türkiye’nin birliğine yönelik saldırılara karşı duracaklarını belirtti.

 

"Kürtleri PKK ve Öcalan’dan Koruyacağız"

Türkiye’nin bölgesel gücüne ve kardeşlik hukukuna vurgu yapan AĞIRALİOĞLU, bölgedeki emperyalist planlara ve terör örgütlerine karşı net bir duruş sergiledi:

  • Vatanın Birliği: "Biz devletimizi koruyacağız, Cumhuriyetimizi koruyacağız, vatanımızın birliğini ve beraberliğini koruyacağız."
  • Kürt Kardeşlerimiz: "Kürtleri PKK’dan koruyacağız. Kürtleri ÖCALAN’dan koruyacağız."
  • İsrail Tehdidi: "Bölgedeki azgınlıktan Kürtleri koruyacağız. İsrail’in bölgeye yerleşme planlarından Kürtleri koruyacağız. İsrail, Kürtleri kendi azgınlığına payanda etmeye çalışıyor.

Yavuz AĞIRALİOĞLU’nun bu açıklamaları, siyaset kulislerinde geniş yankı uyandırırken, milli savunma ve dış politikadaki kararlılığın altını bir kez daha çizmiş oldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tom Barrack'ı kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tom Barrack'ı kabul etti

Gündem

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tom Barrack'ı kabul etti

Bakan Hakan Fidan, Türkiye'nin kararını duyurdu
Bakan Hakan Fidan, Türkiye'nin kararını duyurdu

Gündem

Bakan Hakan Fidan, Türkiye'nin kararını duyurdu

Yılmaz Özdil: Suriye başarısı için Hakan Fidan ve İbrahim Kalın’a madalya verilmeli! Suriye’de Türkiye’nin dediği oldu
Yılmaz Özdil: Suriye başarısı için Hakan Fidan ve İbrahim Kalın’a madalya verilmeli! Suriye’de Türkiye’nin dediği oldu

Gündem

Yılmaz Özdil: Suriye başarısı için Hakan Fidan ve İbrahim Kalın’a madalya verilmeli! Suriye’de Türkiye’nin dediği oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23