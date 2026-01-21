Yavuz Ağıralioğlu’ndan Hakan Fidan’a "Kırmızı Çizgi" Teşekkürü!

Bölgedeki sıcak gelişmeleri değerlendiren AĞIRALİOĞLU, süreçteki muhatapların değişken tavırlarına rağmen Türkiye’nin milli menfaatlerinden taviz verilmediğini vurguladı. AĞIRALİOĞLU konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Hakan FİDAN Devletin Vakarına Sahip Çıktı"

"Hakan FİDAN’a bir teşekkür etmeliyim. Bu sürecin içerisindeki muhataplar bu kadar oynamışken, devlete ait bir vakar hattında o bölgedeki kırmızı çizgilerimizi koruyabildi. O koruyabilirken; güvenlik güçlerimize, istihbarat kuvvetlerimize, emniyet güçlerimize ve ordumuza da teşekkür etmeliyiz. Çünkü o hattı hiç bozmadılar."

"DEM ve CHP’nin Siyaseti Eleştirildi"

Konuşmasında muhalefetin dış politika ve terör konusundaki tutumunu da sert bir dille eleştiren AĞIRALİOĞLU, DEM grubunun Hakan FİDAN’ı susturmaya yönelik çağrılarını ve CHP’den bazı isimlerin bu değirmene su taşıdığını ifade etti. Devlet işlerini konuşurken "terbiyeli" olunması gerektiğini hatırlatan AĞIRALİOĞLU, Türkiye’nin birliğine yönelik saldırılara karşı duracaklarını belirtti.

"Kürtleri PKK ve Öcalan’dan Koruyacağız"

Türkiye’nin bölgesel gücüne ve kardeşlik hukukuna vurgu yapan AĞIRALİOĞLU, bölgedeki emperyalist planlara ve terör örgütlerine karşı net bir duruş sergiledi:

Vatanın Birliği: "Biz devletimizi koruyacağız, Cumhuriyetimizi koruyacağız, vatanımızın birliğini ve beraberliğini koruyacağız."

"Kürtleri PKK’dan koruyacağız. Kürtleri ÖCALAN’dan koruyacağız." İsrail Tehdidi: "Bölgedeki azgınlıktan Kürtleri koruyacağız. İsrail’in bölgeye yerleşme planlarından Kürtleri koruyacağız. İsrail, Kürtleri kendi azgınlığına payanda etmeye çalışıyor.

Yavuz AĞIRALİOĞLU’nun bu açıklamaları, siyaset kulislerinde geniş yankı uyandırırken, milli savunma ve dış politikadaki kararlılığın altını bir kez daha çizmiş oldu.