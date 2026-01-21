  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Terör koridoruna destek olanlar deşifre oldu: Suriye politikasında kim, ne demişti? ABD, bir petrol tankerine daha çöktü Trump’ın Türkiye kararı Netanyahu’yu yıktı: "Şaşkınım ve üzgünüm" Trump’tan Erdoğan’a "Çok sevdiğim dostum" telefonu: Suriye’de tüm dengeler değişiyor! ASELSAN, Suriye'de uçuş güvenliğini sağlayacak Suudi Arabistan Suriye kararını duyurdu Yılmaz Özdil: Suriye başarısı için Hakan Fidan ve İbrahim Kalın’a madalya verilmeli! Suriye’de Türkiye’nin dediği oldu Danimarka'dan Trump’a "Savaş" resti: "Güç kullanmaktan kaçınmayız!" Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti Trump: Çok sevdiğim Erdoğan ile çok önemli bir görüşmesi yapacağız
Gündem Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, Katar'da resmi temaslarda bulundu
Gündem

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, Katar'da resmi temaslarda bulundu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, Katar'da resmi temaslarda bulundu

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a gitti.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a gitti.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, ziyaret kapsamında, Doha/Katar'da Typhoon uçakları tedarik sürecini görüşmek üzere Katar Hava Kuvvetleri Komutanı ev sahipliğinde Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri ile beraber üçlü toplantı gerçekleştirdi.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23