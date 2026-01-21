  • İSTANBUL
Gündem MHRS üzerinden yeni tuzak! Sahte randevu cezası mesajlarına dikkat!
Gündem

MHRS üzerinden yeni tuzak! Sahte randevu cezası mesajlarına dikkat!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
MHRS üzerinden yeni tuzak! Sahte randevu cezası mesajlarına dikkat!

Sağlık Bakanlığı'nın Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ismini kullanarak vatandaşlara sahte "randevu iptal cezası" bildirimleri gönderilmeye başlandı.

Sağlık Bakanlığı’nın Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) adını kullanan dolandırıcılar, vatandaşları ağlarına düşürmek için akılalmaz bir yöntem geliştirdi. Hazırladıkları sahte internet siteleri üzerinden toplu mesajlar gönderen şebeke, vatandaşlara "son 6 ay içinde randevunuza gitmediğiniz için idari para cezası kesilmiştir" şeklinde asılsız uyarılar iletiyor. Korku ve panik yaratarak insanları sahte ödeme sayfalarına yönlendiren bu mesajlar, kişisel bilgilerin ve banka hesaplarının ele geçirilmesini hedefliyor. 

 

Dolandırıcılar, hazırladıkları sahte web siteleri üzerinden vatandaşlara son 6 ay içinde randevularına gitmedikleri gerekçesiyle idari para cezası kesildiğine dair asılsız mesajlar iletiyor.

 

Görsellerde yer alan sahte bildirimlerde, gidilmeyen randevu sayısı ve gecikme faizi gibi detaylarla senaryo inandırıcı hale getirilmeye çalışılıyor.

"Ödeme yapılmadığı takdirde e-Nabız erişiminin kısıtlanacağı" ve "icra takibi başlatılacağı" gibi tehditlerle vatandaşlar korkutularak ödeme butonlarına tıklamaya zorlanıyor.

Yetkililer, MHRS veya Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir para cezası uygulaması bulunmadığını, bu tür mesajlardaki linklere kesinlikle tıklanmaması ve kişisel bilgilerin paylaşılmaması gerektiğini vurguluyor.

