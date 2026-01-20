  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
7 aylık bebek donarak şehit oldu! Beyaz Saray'ın doğu kanadında bulunan sığınak "gelişen tehditlere" karşı yenilendi Korku bacayı sardı! Şimdi uçaklar ve helikopterler düşünsün: İETT otobüsleri uçmaya da başladı Dünya artık daha tehlikeli bir yer! Haydut Trump ile 1 yılın kronolojisi Bir adım daha ileriye gitti! Trump'ten dünyayı şok eden Grönland paylaşımı Sözcü ve Cumhuriyet’te Bilal Erdoğan rahatsızlığı Kendi vatandaşları bile inanmıyor ABD Epstein skandalında çuvalladı PKK'nın Suriye'deki hezimetini sindiremediler: DEM Parti 6–8 Ekim senaryosunu mu tekrarlıyor? Suriye’de uzlaştılar, Grönland’da koptular: İşte Macron’un Trump’a attığı o mesaj Teröristbaşından Türkiye’ye suçlama, SDG’ye taktik! Suriye’de Türk askerleri de kılık değiştirip operasyonlara katıldı
Gündem Türk bayrağına alçak saldırı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Soruşturma başlatıldı
Gündem

Türk bayrağına alçak saldırı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Soruşturma başlatıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türk bayrağına alçak saldırı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Mardin Nusaybin–Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçak girişimi lanetliyorum. Bu menfur olayla ilgili olarak Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır." açıklamasını yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Mardin Nusaybin–Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçak girişimi lanetliyorum.

Bu menfur olayla ilgili olarak Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır.

Diğer yandan; Suriye'nin Halep kentinde Hükümet güçleri ile SDG/YPG terör örgütü arasındaki çatışmalar bahane edilerek ülkemizde gerçekleştirilen eylemlerle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca soruşturmalar devam etmektedir.

Bu kapsamda 356 şüpheli hakkında soruşturma yapılmış, 35 şüpheli tutuklanmış, 45 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmış, 77 kişinin gözaltı işlemleri ise devam etmektedir.

Devletimizin egemenliğine ve toplumsal huzurumuza yönelen hiçbir saldırı, hiçbir provokasyon cezasız kalmayacaktır.

 

MSB: İDARİ TAHKİKAT BAŞLATILMIŞTIR

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin idari tahkikat duyurusu yapıldı.

Duyuruda, "Nusaybin'de bulunan geçişe kapalı sınır kapısından terör örgütü sempatizanları tarafından sınır geçme teşebbüsünde bulunulması ve sınır kapısındaki bayrağımıza saldırılmasıyla ilgili idari tahkikat başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

DEM Parti'den kalleş provokasyon! Türk bayrağını indirdiler
DEM Parti'den kalleş provokasyon! Türk bayrağını indirdiler

Gündem

DEM Parti'den kalleş provokasyon! Türk bayrağını indirdiler

Bakan Hakan Fidan, Türkiye'nin kararını duyurdu
Bakan Hakan Fidan, Türkiye'nin kararını duyurdu

Gündem

Bakan Hakan Fidan, Türkiye'nin kararını duyurdu

Türk bayrağına kalleş saldırı! Provokasyon sonrası AK Parti'den ilk tepki
Türk bayrağına kalleş saldırı! Provokasyon sonrası AK Parti'den ilk tepki

Gündem

Türk bayrağına kalleş saldırı! Provokasyon sonrası AK Parti'den ilk tepki

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23