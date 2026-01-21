Dün bayrağımızı yakmıştı! Bu sabah etkisiz hale getirildi! Alçak eylem cezasız kalmadı

İhanetin bedeli ağır oldu

Dün sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde, milletimizin namusu olan ay yıldızlı bayrağımıza saldıran o terörist. Saklandığı delikte "paket" edilen hain, hak ettiğine kavuştu.

Yol kenarında leş olarak bulundu

Sosyal medyada hızla yayılan paylaşıma göre bayrak yakan o terörist bu sabah yol kenarında elleri arkadan bağlanmış bir halde bulundu.

Vatan topraklarında huzuru bozmaya yeltenen, bayrağımıza el uzatan her kim olursa olsun,

akıbetinin bu hainden farkı olmayacağı bir kez daha tescillenmiş oldu.