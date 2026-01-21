  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti Trump: Çok sevdiğim Erdoğan ile çok önemli bir görüşmesi yapacağız Suriye’de kaybeden Kandil tutuştu! Kandil baronu Karasu’dan 'direniş' çağrısı Süleyman Şah türbesi terörden temizlendi Tezkere kabul edildi! Kahraman Mehmetçik 1 yıl daha orada BAE, ABD'nin Gazze Barış Kurulu davetine onay verdi Suriye'deki anlaşma sonrası Trump'tan Şara'ya övgü Abu Dabi büyükelçimizden, Kılıçdaroğlu’na jest! Kemal'i göremeyince ona oy veren Cem Yılmaz ile fotoğraf verdi Turkiye - Rusya hattı: AB'ye gaz ihracatı rekor seviyeye yaklaştı Suriye'deki anlaşma sonrası... Türkiye ile ABD arasında sıcak temas
Gündem Dün bayrağımızı yakmıştı! Bu sabah etkisiz hale getirildi! Alçak eylem cezasız kalmadı
Gündem

Dün bayrağımızı yakmıştı! Bu sabah etkisiz hale getirildi! Alçak eylem cezasız kalmadı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Mardin’in Nusaybin ilçesinde kutsal değerlerimize saldırarak kirli ellerini şanlı Türk bayrağına uzatma cüretinde bulunan hain olduğu ileri sürülen bir kişinin fotoğrafı sosyal medyada hızla yayıldı. Alçakça bir eylemle bayrağımızı yakma küstahlığını gösteren PKK’lı teröristin sonu, ihanetinin bedeli oldu.

İhanetin bedeli ağır oldu

Dün sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde, milletimizin namusu olan ay yıldızlı bayrağımıza saldıran o terörist. Saklandığı delikte "paket" edilen hain, hak ettiğine kavuştu.

 

Yol kenarında leş olarak bulundu

Sosyal medyada hızla yayılan paylaşıma göre bayrak yakan o terörist bu sabah yol kenarında elleri arkadan bağlanmış bir halde bulundu.

Vatan topraklarında huzuru bozmaya yeltenen, bayrağımıza el uzatan her kim olursa olsun,

 

akıbetinin bu hainden farkı olmayacağı bir kez daha tescillenmiş oldu.

 

 

PKK'nın Suriye'deki hezimetini sindiremediler: DEM Parti 6–8 Ekim senaryosunu mu tekrarlıyor?
PKK'nın Suriye'deki hezimetini sindiremediler: DEM Parti 6–8 Ekim senaryosunu mu tekrarlıyor?

Siyaset

PKK'nın Suriye'deki hezimetini sindiremediler: DEM Parti 6–8 Ekim senaryosunu mu tekrarlıyor?

Ahmed Şara bu müptezellere az bile yapıyor! PKK’lı pislik: "Biz Allah’tan üstünüz"
Ahmed Şara bu müptezellere az bile yapıyor! PKK’lı pislik: “Biz Allah’tan üstünüz”

Gündem

Ahmed Şara bu müptezellere az bile yapıyor! PKK’lı pislik: “Biz Allah’tan üstünüz”

PKK'dan Avrupa’ya ayaklanma çağrısı ‘Tren Garları ve Devlet Kurumlarını işgal edin’ Erdoğan 2019 yılında uyarmıştı ‘Ellerinizle beslediğiniz terör yılanı eninde sonunda sizi de ısıracak’
PKK'dan Avrupa’ya ayaklanma çağrısı ‘Tren Garları ve Devlet Kurumlarını işgal edin’ Erdoğan 2019 yılında uyarmıştı ‘Ellerinizle beslediğiniz terör yılanı eninde sonunda sizi de ısıracak’

Gündem

PKK'dan Avrupa’ya ayaklanma çağrısı ‘Tren Garları ve Devlet Kurumlarını işgal edin’ Erdoğan 2019 yılında uyarmıştı ‘Ellerinizle beslediğiniz terör yılanı eninde sonunda sizi de ısıracak’

11
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmed

Ee bu kadarı fazlaydı. Biz o bayrak uğrunda nice canlar verdik;ezan susmasın bayrak inmesin" diye

Sassas

Merhanetin sonu ihanettir o soysuzu imha eden elleri ayakları öpüyorum türkiyenin gücünü dünya anlad bir chp birde pkk hala anlamadı
TÜM YORUMLARA GİT ( 11 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23