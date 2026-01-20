  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'İsrail'in son kartı PJAK!' İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan flaş açıklamalar Ekonomik terörden askeri tehdide: Trump Grönland’ı ele geçirmek için düğmeye bastı: Gümrük şantajı tutmayınca savaş uçaklarını sahaya sürdü İsrail, ABD'nin taleplerine rağmen Refah Sınır Kapısı'nı açmayı reddetti Danışıklı döğüş Kan emicilere şafak baskını! Çok sayıda gözaltı var Yine asansör kazası! Yaşlı kadın hayatını kaybetti 20 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi 20 Ocak 2000: Timurtaş Uçar'ın vefatı (Vaiz, Müftü) Ticaret savaşı altını alevlendirdi! Türkiye’de deniz üstü rüzgar enerjisi dönemi başlayacak!
Gündem Ahmed Şara bu müptezellere az bile yapıyor! PKK’lı pislik: “Biz Allah’tan üstünüz”
Gündem

Ahmed Şara bu müptezellere az bile yapıyor! PKK’lı pislik: “Biz Allah’tan üstünüz”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Suriye’de rejim güçlerine karşı çatışan İsrail destekli YPG/SDG’li teröristler, İslam’a ve Müslümanlara kin kustular.

 yeniakit.com.tr 

Suriye Ordusu’nun bozguna uğrattığı İsrail destekli YPG/SDG’li teröristler, yedikleri mermilerin acısıyla epey saçmalamaya başladılar. Çürük ideolojilerinin ne denli İslam karşıtı olduğunu gözler önüne seren teröristler, yayınladıkları videoda insanı küfre sürükleyecek sözler sarf ettiler.

Videoda konuşan bir terörist, Müslüman Suriye Ordusu’nun, “Allah-u Ekber” nidalarına karşılık kendilerinin “Yaşasın Kürdistan” diye haykırdığını belirterek, “Biz Allah'tan üstünüz” deme küstahlığını gösterdi.

 

Cehennemi boylayan onca teröristi görmezden gelen müptezel PKK’lı, “Ölmeyeceğiz, biz ölümün kendisinden bile daha büyüğüz. Kimse bizden üstün değil, biz zaten üstünüz” dedi.

Ateist ve Maoist ideolojiye sahip PKK’lı militanların bu sözleri, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Türkiye’de Müslüman olduklarını söyleyen binlerce vatandaşın halen bu kansızları savunuyor olması vicdanları yaralarken, Suriye Ordusu’nun çatıştığı teröristlerin ne tür fikirlere sahip olduğunu göstermesi açısından söz konusu görüntüler oldukça dikkat çekti.

Suriye ordusundan bir asker, PKK'lı esirlere Türkçe seslendi: "Kandil'in köpekleri bunlar"
Suriye ordusundan bir asker, PKK'lı esirlere Türkçe seslendi: "Kandil'in köpekleri bunlar"

Dünya

Suriye ordusundan bir asker, PKK'lı esirlere Türkçe seslendi: "Kandil'in köpekleri bunlar"

Teröristbaşından Türkiye’ye suçlama, SDG’ye taktik! Suriye’de Türk askerleri de kılık değiştirip operasyonlara katıldı
Teröristbaşından Türkiye’ye suçlama, SDG’ye taktik! Suriye’de Türk askerleri de kılık değiştirip operasyonlara katıldı

Gündem

Teröristbaşından Türkiye’ye suçlama, SDG’ye taktik! Suriye’de Türk askerleri de kılık değiştirip operasyonlara katıldı

Suriye’de uzlaştılar, Grönland’da koptular: İşte Macron’un Trump’a attığı o mesaj
Suriye’de uzlaştılar, Grönland’da koptular: İşte Macron’un Trump’a attığı o mesaj

Dünya

Suriye’de uzlaştılar, Grönland’da koptular: İşte Macron’un Trump’a attığı o mesaj

PKK'nın Suriye'deki hezimetini sindiremediler: DEM Parti 6–8 Ekim senaryosunu mu tekrarlıyor?
PKK'nın Suriye'deki hezimetini sindiremediler: DEM Parti 6–8 Ekim senaryosunu mu tekrarlıyor?

Siyaset

PKK'nın Suriye'deki hezimetini sindiremediler: DEM Parti 6–8 Ekim senaryosunu mu tekrarlıyor?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23