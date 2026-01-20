Ahmed Şara bu müptezellere az bile yapıyor! PKK’lı pislik: “Biz Allah’tan üstünüz”

yeniakit.com.tr

Suriye Ordusu’nun bozguna uğrattığı İsrail destekli YPG/SDG’li teröristler, yedikleri mermilerin acısıyla epey saçmalamaya başladılar. Çürük ideolojilerinin ne denli İslam karşıtı olduğunu gözler önüne seren teröristler, yayınladıkları videoda insanı küfre sürükleyecek sözler sarf ettiler.

Videoda konuşan bir terörist, Müslüman Suriye Ordusu’nun, “Allah-u Ekber” nidalarına karşılık kendilerinin “Yaşasın Kürdistan” diye haykırdığını belirterek, “Biz Allah'tan üstünüz” deme küstahlığını gösterdi.

Cehennemi boylayan onca teröristi görmezden gelen müptezel PKK’lı, “Ölmeyeceğiz, biz ölümün kendisinden bile daha büyüğüz. Kimse bizden üstün değil, biz zaten üstünüz” dedi.

Ateist ve Maoist ideolojiye sahip PKK’lı militanların bu sözleri, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Türkiye’de Müslüman olduklarını söyleyen binlerce vatandaşın halen bu kansızları savunuyor olması vicdanları yaralarken, Suriye Ordusu’nun çatıştığı teröristlerin ne tür fikirlere sahip olduğunu göstermesi açısından söz konusu görüntüler oldukça dikkat çekti.