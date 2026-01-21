Gram altın 7.900 TL olur mu? İşte beklenen analiz

Sarı metalin 4.800 dolar seviyesini aşan tarihi yükselişi, gerek egemen varlık fonları gerekse özel sektör nezdinde ekonomik belirsizliğin artık nadir bir “meta” haline geldiğine dair güçlü bir kanaati ortaya koyuyor. Geniş kapsamlı gümrük tarifeleri tehdidinin hız kazanması ve küresel bir ticaret savaşının fitilinin ateşlenmesiyle birlikte, bu ivmenin sınırları sorgulanmaya başlandı. Peki altın 2026 yılı içinde 7 bin dolar eşiğini aşabilir mi? Grönland tehditleri ve gümrük tarifeleri fiyatları benzeri görülmemiş seviyelere nasıl taşıyabilir? Ve en önemlisi, altın bu dönemeçte neden merkez bankaları için güvenli bir liman olmaktan çıkıp bireyler için stratejik bir yatırıma dönüştü?