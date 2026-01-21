Gram altın 7.900 TL olur mu? İşte beklenen analiz

ABD’nin Venezuela politikaları ve Grönland üzerindeki kontrol girişimlerine ilişkin gerilimlerin, yatırımcıları altına kaçışa hızlandırdığını belirten Shiels, dünyanın stratejik emtia ve metalleri güvence altına alma arzusunun baskın olduğu bir on yıla girdiğini ifade etti. Bu çerçevede 5.400 dolar seviyesinin, yıllık yüzde 30’luk büyümeyi yansıtan gerçekçi bir hedef olduğunu söyledi. Altın, Çarşamba günü erken işlemlerde 4.800 dolar eşiğini aşarak yeni bir rekor kırdı. Bu yükseliş, güvenli liman talebindeki artış ve doların zayıflamasıyla desteklendi. ABD ve NATO müttefiklerinin, Başkan Donald Trump’ın Grönland’ı ele geçirme girişimi nedeniyle karşılıklı önlemlerle tehditleşmesi jeopolitik tansiyonu artırdı. Spot altın, TSİ 01.25 itibarıyla yüzde 1,2 artışla ons başına 4.818,03 dolara yükseldi; seansın erken saatlerinde 4.836,24 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Şubat vadeli ABD altın kontratları da yüzde 1 artışla 4.813,50 dolara çıktı.