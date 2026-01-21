Güney Kore'yi Ayvalık zeytinyağı ile fethetti!

Bu gerçekten mutluluk verici ve bayrağımızı orada dalgalandırıyoruz. Şu anda İtalyan ve İspanyol yağları ile rekabet ediyoruz. İtalyan ve İspanyollar ciddi derecede pazar payına sahip. Türkiye'de zeytinyağı olduğunu bilmeyen birçok tüketici bulunuyor. Tabii bunu tanıtmak, anlatmak bayağı uzun zaman sürecek. Biz bununla alakalı olarak ilk adım attık ve önümüzdeki beş yıllık süreçte oradaki mağazanın oturmasını ve tüketicilerin yavaş yavaş Türk zeytinyağına alışmasını planlıyoruz. Bundan dolayı da en kaliteli, en özel ürünlerimizle Türkiye'de sattığımız şekilde oraya girdik. Bundan dolayı da mutluyuz çok şükür" dedi. Korelilerin Türk zeytinyağına büyük bir ilgi gösterdiğini ifade eden Kürlek, "Kore'de zeytinyağı tüketimi bizim Türkiye'de olduğu gibi yemeklere, salatalara dökmek şeklinde değil. Genellikle 10 gramlık küçük ambalajlarda satılıyor. Sabahları içebiliyorlar ya da çok az miktarda çeşitli gıda ürünlerinde kullanıyorlar. Biz orada içimlik zeytinyağı olarak varız. Bizim zeytinyağımızı sabahları aç karnına bir tatlı kaşığı kalp ve damar sağlığı açısından içmelerini tavsiye ediyoruz. Şu anda Kore'de tüketim daha çok yemek yapımından ziyade sağlık amaçlı içim yönünde diyebiliriz" diye konuştu.