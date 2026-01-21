Güney Kore'yi Ayvalık zeytinyağı ile fethetti!
Ayvalık'ın köklü bir zeytinyağı firması, Türk zeytinyağının dünyadaki yolculuğunda yeni bir sayfa açtı. Güney Kore'nin başkenti Seul'de Ayvalık zeytinyağlarının satışının yapıldığı bir mağaza açıldı. "Zeytinyağının Başkenti" Ayvalık menşeili Türkiye'nin zeytinyağında ihracat devlerinden köklü bir geçmişe sahip zeytin ve zeytinyağı üretim firması, hem Türkiye hem de dünya zeytinyağı sektörü için önemli bir adım attı. Firma, yurt dışında ilk mağazasını Güney Kore'nin başkenti Seul'de açtı. Mağaza açılışı öncesinde Güney Koreli yetkililerle imza töreni gerçekleşti. İmza törenine bürokrasiden, basından ve iş dünyasından isimler katıldı.