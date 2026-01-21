Finans devinden Trump'a soğuk duş! JPMorgan piyasadaki çöküşün şifrelerini çözdü!

JPMorgan Asset Management'te Küresel Sabit Getirili Yatırımlardan Sorumlu Yönetici olan Bob Michele, piyasalarda son dönemde görülen sert satışların, ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimine net bir mesaj verdiğini dile getirdi.

Michele, yatırımcıların artan belirsizlik ortamında yönetimden piyasaları sakinleştirecek adımlar ve daha öngörülebilir açıklamalar beklediğini ifade etti. Son günlerde piyasalardaki havayı ise "bir miktar kaotik, panik duygusunun baskın olduğu" şeklinde tanımladı.

Geçen yıl 2 Nisan'da açıklanan ve "Liberation Day" olarak anılan gümrük tarifelerinin ardından yaşanan dalgalanmayı hatırlatan Michele, o süreçte yönetimin geri adım atmasıyla piyasaların yeniden dengelendiğini belirtti. Benzer bir senaryonun tekrar edebileceğine yönelik beklentilerin güçlendiğini de sözlerine ekledi.

Tüm oynaklığa rağmen ABD borçlanma piyasalarının küresel sabit getirili yatırımcılar için hâlâ vazgeçilmez konumda olduğunu vurgulayan Michele, ABD devlet ve şirket tahvillerinin sunduğu derinlik ve likiditenin başka piyasalarda bulunmadığını söyledi. Bu nedenle küresel yatırımcıların ABD varlıklarından tamamen çıkmasının gerçekçi olmadığını kaydetti.

Japonya cephesinde ise erken seçim ihtimalinin mali disiplinin zayıflayacağı endişelerini artırdığını hatırlatan Michele, bunun 40 yıllık Japon tahvil faizlerini tarihi zirvelere taşıdığını belirtti. Bu gelişmelerle birlikte Japon tahvil piyasasının "çapasını kaybetmiş gibi" göründüğünü ifade etti.

Trump'ın Davos ziyareti öncesinde piyasa gündeminin hızla değiştiğine dikkat çeken Michele, "Konut ve kredi kartı maliyetlerinin konuşulacağını düşünüyorduk, bir anda tartışma Grönland'ın maliyetine kaydı" sözleriyle bu ani gündem değişimlerinin küresel piyasalardaki huzursuzluğu daha da artırdığını vurguladı.