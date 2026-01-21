Vatandaşa müjde: 4 ay zam yok!

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Mesut Çakmak, artan işçilik ve girdi maliyetlerine rağmen un fiyatlarına zam yapmama kararı aldıklarını belirtti.

Dünya gazetesinin haberine göre Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Mesut Çakmak, un sanayicilerinin maliyet artışlarına rağmen fiyat artışından kaçınacağını duyurdu. Çakmak, Eylül 2025’ten bu yana un fiyatlarına zam yapılmadığını hatırlatarak, 2026 yılının ilk dört ayında da fiyat artışı planlanmadığını söyledi.

Buğday fiyatlarında yüzde 42’lik artış, işçilik, enerji ve navlun maliyetlerindeki yükselişe rağmen, 2025 yılında un fiyatlarındaki artışın yüzde 22 ile sınırlı tutulduğunu belirten Çakmak, sektörün ciddi bir fedakarlıkla hareket ettiğini vurguladı. Un sanayicilerinin, fiyat artışlarını genel enflasyonun yaklaşık 10 puan altında tutarak enflasyonla mücadeleye somut katkı sunduğunu ifade etti.

“2026’da da enflasyonun altında fiyat politikasıyla mücadeleye destek vermeye devam edeceğiz” diyen Çakmak, artan maliyetlere rağmen tüketiciyi koruyan bir yaklaşım benimsediklerini dile getirdi.

İhracat miktarlarında dönemsel düşüş yaşansa da sektörün pazar çeşitliliğini koruduğunu belirten Çakmak, Irak dışındaki Orta Doğu ve Afrika pazarlarında güçlü bir performans sergilendiğini kaydetti. Sektörün, katma değeri yüksek ve nitelikli ürünlere yönelerek ortalama ihracat fiyatını ton başına 373 dolara yükselttiğini aktardı.

Bu stratejinin sonuç vermeye başladığını ifade eden Çakmak, 2025 yılı Aralık ayından itibaren ihracat miktarlarında yeniden artış görüldüğünü söyledi. Aralık ayında 208 bin 20 ton un ihracatı gerçekleştirildiğini belirten Çakmak, bu ihracattan 74,8 milyon dolarlık gelir elde edildiğini açıkladı.

Aralık ayı verilerinin, bir önceki yılın aynı dönemine yakın seyrettiğine dikkat çeken Çakmak, sektörün yılın son ayında istikrarlı bir performans ortaya koyduğunu ve 2026’ya daha güçlü bir başlangıç yapmayı hedeflediğini ifade etti.

