Suriye hükümeti ve YPG/SDG anlaşmaya vardı

Suriye hükümeti ve YPG/SDG anlaşmaya vardı. Anlaşmayı duyuran Suriye Cumhurbaşkanlığı "Anlaşma saat 20'de yürürlüğe girecek. SDG'ye 4 gün süre verildi" açıklaması yapıldı.

Şam yönetimi ile SDG arasında Haseke'de varılan anlaşmanın bu akşam saat 20.00 itibarıyla yürürlüğe gireceği bildirildi.

Suriye Cumhurbaşkanlığı ise entegrasyon süreci için SDG'ye 4 gün süre tanındığını duyurdu.

 

İşte varılan anlaşmanın detayları:

Haseke ve Kamışlo şehir merkezlerine giriş yapılmayacak

Anlaşma kapsamında DSG’ye, bölgelerin pratik birleşme mekanizmasına dair detaylı bir plan hazırlaması için dört günlük bir istişare süresi tanındı.

Varılan mutabakata göre, Suriye ordusu Haseke ve Kamışlo şehir merkezlerine girmeyecek, şehrin dış kısımlarında konuşlanacak.

Kamışlo dahil olmak üzere Haseke vilayetinin barışçıl bir şekilde devlet yapısına dahil edilmesine ilişkin takvim ve detaylar daha sonra müzakere edilecek.

Kürt köylerinde yerel güvenlik modeli

Askeri birliklerin Kürt köylerine girmeyeceği konusunda mutabakata varıldı.

Bu köylerde, anlaşma uyarınca bölge sakinlerinden oluşan yerel güvenlik güçleri dışında hiçbir silahlı gücün bulunmayacağı taahhüt edildi.

 

SDG’ye bakan yardımcılığı ve valilik temsili

Siyasi temsil noktasında dikkat çekici maddelerin yer aldığı anlaşmaya göre, SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi; Suriye Savunma Bakan Yardımcılığı ve Haseke Valiliği için aday önerecek.

Ayrıca Suriye Halk Meclisi’nde (Parlamento) temsil edilecek isimler ile devlet kurumlarında istihdam edilecek kişilerin listesi de DSG tarafından sunulacak.

Askeri ve sivil entegrasyon süreci

Taraflar, DSG’ye bağlı tüm askeri ve güvenlik güçlerinin kademeli olarak Suriye Savunma ve İçişleri Bakanlıkları bünyesine katılması konusunda anlaştı.

Entegrasyonun detaylı mekanizması üzerindeki görüşmeler devam ederken, bölgedeki sivil kurumlar da Suriye hükümetinin genel yapısına dahil edilecek.

Kürtlerin hakları ve kararnamelerin uygulanması

Anlaşmada, Kürtlerin dilsel, kültürel ve vatandaşlık haklarını düzenleyen 13 Sayılı Kararname’nin uygulanacağı vurgulandı.

Suriye Cumhurbaşkanlığı, bu adımın "ulusal ortaklığa dayalı, tüm bileşenlerin haklarının güvence altına alındığı güçlü ve birleşik bir Suriye inşa etme taahhüdü" olduğunu ifade etti.

Suriye Cumhurbaşkanlığı, bu mutabakatın uygulanmasına bu akşam saat 20:00'den itibaren başlanacağını duyurdu.

