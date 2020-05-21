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Ağrı’da bayram öncesi cadde ve sokaklar yıkanmaya devam ediyor

Ağrı Belediyesine bağlı İtfaiye ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında bayram öncesi kent merkezi genelinde başlattığı cadde yıkama işlemlerine titizlikle devam ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 10:53:46 -
Ağrı’da bayram öncesi cadde ve sokaklar yıkanmaya devam ediyor

Ağrı Belediyesine bağlı İtfaiye ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında bayram öncesi kent merkezi genelinde başlattığı cadde yıkama işlemlerine titizlikle devam ediliyor.


Ağrı Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında yürütülen hijyen ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler yapılan çalışmalar ile mahalle, cadde ve sokakları titizlikle yıkayarak temiz kalmasını sağlıyor. Ekipler yıkama işlemleri sırasında yol üstünde bulunan çöp konteynerlerini de yıkayarak dezenfekte ediyor. Dezenfekte çalışması yapan ekiplerin yıkama esnasında eğlenceli vakit geçirmeleri de kameralara yansıdı.


Çalışmaları değerlendiren Belediye Başkanı Savcı Sayan, “Korona virüs önlemleri il merkezi genelinde titizlikle yerine getiriliyor. Ekiplerimiz hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını yerine getirirken, diğer taraftan dezenfekte ve yıkama işlemleri de gerçekleştiriyor. Belediye ekiplerimizin bayram öncesi caddeleri temizlemesinde dikkatimi çeken hem eğlenmeleri hem temizlemeleri oldu. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim.” dedi.

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