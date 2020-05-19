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Ağrı’da 19 Mayıs sosyal mesafeli kutlandı

Ağrı’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 12:54:22 -
Ağrı’da 19 Mayıs sosyal mesafeli kutlandı

Ağrı’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.


19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreni, Abide Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ile başladı. Korona virüs nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyulan programa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, Spor Şube Müdürü Cemil Budak, il müdürlüğü antrenörleri ve personellerinin katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi.


19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri akşam saat 19.19’da şehir stadyumunda İstiklal Marşı’nın okuması ile devam edecek.

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