Ağrı Valisi Mustafa Koç, çevre hizmetleri birliği toplantısına katıldı

Toplantıya, Ağrı Belediye Başkan Vekili Hakkı Kaman, Vali Yardımcısı, Diyadin Kaymakamı, ilçe ve belde belediye başkanları ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı. Toplantının açılışında konuşan Vali Koç, çevre hizmetlerinin önemine vurgu yaptı.

Koç, “Çevre hizmetleri birliği olarak ilimizin çevre sorunlarını çözmek için çalışıyoruz. Atık yönetimi, geri dönüşüm ve temizlik hizmetleri gibi alanlarda yapacağımız projelerle çevreyi koruyacağız.” dedi.

Toplantıda, ilin çevre sorunları, atık yönetimi, geri dönüşüm ve temizlik hizmetleri gibi konular ele alındı. Ayrıca toplantıda, ilin çevre sorunlarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.