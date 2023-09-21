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Yerel Ağrı Valisi Mustafa Koç, çevre hizmetleri birliği toplantısına katıldı
Yerel

Ağrı Valisi Mustafa Koç, çevre hizmetleri birliği toplantısına katıldı

Yeniakit Publisher
2023-09-21 12:59:00 -
Ağrı Valisi Mustafa Koç, çevre hizmetleri birliği toplantısına katıldı

Ağrı Valisi Mustafa Koç, “Ağrı İli Çevre Hizmetleri Birliği” değerlendirme toplantısına başkanlık etti.

Toplantıya, Ağrı Belediye Başkan Vekili Hakkı Kaman, Vali Yardımcısı, Diyadin Kaymakamı, ilçe ve belde belediye başkanları ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı. Toplantının açılışında konuşan Vali Koç, çevre hizmetlerinin önemine vurgu yaptı.

Koç, “Çevre hizmetleri birliği olarak ilimizin çevre sorunlarını çözmek için çalışıyoruz. Atık yönetimi, geri dönüşüm ve temizlik hizmetleri gibi alanlarda yapacağımız projelerle çevreyi koruyacağız.” dedi.

Toplantıda, ilin çevre sorunları, atık yönetimi, geri dönüşüm ve temizlik hizmetleri gibi konular ele alındı. Ayrıca toplantıda, ilin çevre sorunlarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

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