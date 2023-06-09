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Yerel Ağrı Patnos Belediye Başkanı gözaltına alındı
Yerel

Ağrı Patnos Belediye Başkanı gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2023-06-09 10:42:00 -
Ağrı Patnos Belediye Başkanı gözaltına alındı

Ağrı KOM ekipleri, Patnos’ta yürütürken operasyon kapsamında Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç ile toplam 5 kişiyi gözaltına aldı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında 5 kişiyi gözaltına aldı. KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda 4 kentte sabah 06:00'da eş zamanları operasyonlar düzenlendi. Operasyon kapsamında Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı M.G., Patnos Belediye Başkanlığı çalışanı U.L. Elektrik Teknisyeni R.D. Ve özel şirket çalışanı E.Y. Yakalanarak gözaltına alındı.

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