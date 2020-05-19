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Ağlayıp sitem etti yine de ceza yemekten kurtulamadı

Antalya’da yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kısmı karantina uygulaması altındaki bölgeye girmeye çalışan genç, ceza yazılacağı söylenince gözyaşlarına boğuldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 10:09:20 -
Ağlayıp sitem etti yine de ceza yemekten kurtulamadı

Antalya’da yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kısmı karantina uygulaması altındaki bölgeye girmeye çalışan genç, ceza yazılacağı söylenince gözyaşlarına boğuldu. Polise sitem eden genç, tüm çabalarına rağmen 3 bin 150 TL ceza yemekten kurtulamadı.


Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2864 Sokak, Gazi Bulvarı yan yolda meydana geldi. Korona virüs tedbirleri çerçevesinde kısmı karantinanın uygulandığı ve polisin demir bariyerlerle güvenlik önlemi aldığı bölgeye yaklaşan bir genci polis uyardı. Uyarılara rağmen içeri girmeye çalışan genci polis ekipleri durdurdu. Uyarılara aldırmaması, direnmesi ve bölgeden uzaklaşmaması üzerine görevli polisler, karantina kurallarını ihlal etmekten 29 yaşındaki Bülent G.’ye 3 bin 150 TL cezai işlem uyguladı. Demir bariyerlere yaslanarak bekleyen Bülent G., ağlayarak sitem etse de ceza yemekten kurtulamadı.


Polisin karantina bölgesine girmesinin, yaklaşmasının yanı sıra kendilerine zorluk çıkardığını söylemesi üzerine B.G., “Ben bir şey yapmadım zoruma gitti abi, demirden düşmedim yoldan gidiyordum. Şu Ramazan günü Allah biliyor.” diyerek ağladı. Bülent G., cezai işlem uygulanmasının ardından yürüyerek bölgeden ayrıldı.


Öte yandan polis, iki katlı demir bariyerlerle çevrilen bölgede belirli aralıklarla görev yapıyor. Sokak başlarındaki giriş çıkış noktalarından izinli olan ve resmi görevliler haricinde giriş çıkışa izin verilmiyor.

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