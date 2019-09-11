Ağız kokusunu gideren bitkisel çözüm

Ağızda oluşan kokunun birçok sebebi olabilir. Hatta bazen hastalıkların habercisi dahi olabilir. Peki ama ağız kokusu nasıl giderilir? Ağız kokusunu gideren bitkiler nelerdir? İşte detaylar...

Ağız kokusu; ağız içerisindeki bakteriler, burun ve sinüslerden kaynaklı sorunlar veyahut, belirli hastalıklardan kaynaklanabilir.

Hastalığa bağlı bir ağız kokusu şikayeti, o hastalık ortadan kaldırıldığında, kendiliğinden çözülecektir. Fakat ağız içindeki mikropların üremesi ve sinüs yollarındaki sorunlar için ekstra bir takviye gerekir.

Sinüsler bitkisel yollarla nasıl boşaltılır?

Ağız içerisinde oluşan mikrobik ortamı bitkilerle kırabilir ve ağız kokusundan kurtulabilirsiniz.

Maydanoz

Maydanozu ağız kokunuz için etkili olarak kullanmak istiyorsanız her öğünden sonra taze olanlardan az bir miktar çiğnemelisiniz.

Pelin otu

Bir fincan kaynar suyun içine yarım çay kaşığı pelin otu atıp soğutun. Daha sonra bu karışımı süzerek sabahları gargara yapın.

Kereviz

Bir litre suyun içine kereviz yaprağı koyun kaynatıp süzün ve gargara yapın.

Sirkeyle olan yöntemi de denemelisiniz!

Sirke nasıl yapılır? | Sirke yapımının püf noktaları

Ağız kokularına neden olan bakteriler, asidik ortamları çok sevmezler ve yaşamlarına devam edemezler. Sirke bu ortamı sağladığı için, baktereilerin ölmesine sebep olacaktır. Bu yöntemi de mutlaka denemelisiniz.