Ağır hasarlı binadan çelik kasa çalan 5 kişi tutuklandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "19 Mart 2023 günü İlimiz Haliliye İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi Doğum Evi Caddesinde bulunan ağır hasarlı binadan hırsızlık yapıldığı bilgisi edinilmesi üzerine ekiplerimizce ivedilikle olaya müdahale edilmiştir. Yapılan araştırmada iki şüpheli şahsın bahse konu ağır hasarlı binadan çelik kasa çalarak aşağıya atıp kamyonete yükleyerek kaçtıkları tespit edilmiş ve yapılan kovalamaca sonucunda olayın şüphelileri S.Ş.(16) ve K.Ç.(19) isimli şahıslar Yavuz Selim Mahallesi üzerinde suç unsuru çelik kasa ile birlikte görevlilerimiz tarafından kıskıvrak yakalanmıştır." denildi.

Açıklamanın devamında ise "Asayiş Şube Müdürlüğünce soruşturmanın genişletilmesi neticesinde şüphelilerin hırsızlık olayını S.Ş.(17) ve yabancı uyruklu Ğ.S.(23) ve H.S.(19) isimli şahıslar ile beraber planlayıp gerçekleştirdikleri tespit edilmiş ve 3 şüpheli şahıs da adreslerine yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıslardan ele geçirilen çelik kasa ile içerisinde bulunan eşyalar ikamet sahibine teslim edilmiş, 'İkametten Hırsızlık' suçundan adli mercilere sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir." ifadelerine yer verildi. (İLKHA)