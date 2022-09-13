Ağıla giren kurtlar 24 koyunu öldürdü

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde ağıla giren kurtlar 24 koyunu telef etti.

Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs ilçesi Karaoğlu Mahallesi'nde Salih İnce'ye ait 70 koyunun bulunduğu ağıla kurt sürüsü saldırdı.

İnce, sabah ağıla gittiğinde koyunlarından 24'ünün telef olduğunu, 15'inin de yaralandığını belirledi.

İhbar üzerine, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de ağıla giderek inceleme yaptı.

Salih İnce, sabah erken saatte bazı koyunların ağılın dışında olduğunu gördüğünü belirterek "Ağıla gidip baktığımda koyunların kurt saldırısına uğradığını gördüm. Yirmi bir senedir küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıyorum. Yetmiş tane koyunum vardı. İki çocuğumu üniversitede bunlar sayesinde okuttum. Şimdi ne yapacağımı bilemiyorum, perişan haldeyim, yetkililerden yardım istiyorum." dedi.

İnce'nin eşi Aliye İnce de geçim kaynaklarının koyunlar olduğunu ve büyük zarara uğradıklarını ifade etti.