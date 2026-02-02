Ağıla giren kurt 2 saatte 200 koyunu öldürmüştü: Sürüsünü kaybeden vatandaşa ağlatan sürpriz!

Kars'ın Digor ilçesinde bölgede yoğun sisin etkili olduğu saatlerde Ali Canpolat'a (67) ait ağıla giren kurt, içerdeki koyun sürüsüne saldırdı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda 02.00 sıralarında ağıla giren ve saat 04.37'de çıktığı görülen kurt, yaklaşık 200 koyunu öldürdü.

Yaklaşık 30 yıldır küçükbaş besiciliği yapan Ali Canpolat ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını belirtti ve zararının çok büyük olduğunu söyledi.

SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ

Çevre köyler başta olmak üzere Kars merkez, şehir dışı ve farklı illerdeki iş insanları, sivil toplum kuruluşları ve hayırsever vatandaşlar, mağdur aileye destek olmak için seferber oldu. Arpaçay Cedere köylüleri ise topladıkları 30 koyunu Ali Canpolat'a teslim ettiklerini duyurdu.

Koyunları götürdükleri anlardan video paylaşan bir vatandaş "Allah herkesin hayrını kabul etsin. Ne o adam bizi tanıyor ne de biz o adamı tanıyoruz. Bu kadarına gücümüz yetti. Bunu hiçbir karşılık beklemeden yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Besiciyi ağlatan dayanışma ülke genelinde büyük takdir toplarken olay sosyal medyada da büyük ilgi gördü.