AGD’den 'Cuma Vakti' taktiri

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Türkiye’nin yüz akı gençlik teşkilatlarından olan AGD yine örnek bir projeye daha imza attı. Anadolu Gençlik Derneği Denizli Şubesi Tanıtım ve Medya Komisyon Başkanlığı, Denizli’de cuma saatinde dükkanlarını kapalı tutan esnaflara Tebrik Belgesi verdi.

ALLAH’IN EMİRLERİNİ YAŞATMAK ÖNEMLİ

Tebrik takdimi sırasında bir açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği Denizli Şubesi Tanıtım ve Medya Komisyon Başkanı Ekrem Çetin, “İslam’ı, Allah’ın emirlerini yaşamak gibi yaşatmak da önemli. Rabbimiz Cuma Suresi 9. Ayet-i Kerimesinde, ‘Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman hemen Allah’ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.’ Bu ayet-i kerime mucibince haftamızın en hayırlı günü olan cuma günümüze ve saatine saygı gösteren özellikle de ‘Cuma günleri cuma saatinde kapalıyız’ yazısını yazarak dükkanına asan esnaf ve işyeri sahiplerini tebrik ediyor, Rabbimizden bol bereketli kazançlar diliyoruz” ifadelerini kullandı.