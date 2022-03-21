Ağaoğlu'ndan yayın ihalesi açıklaması!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. İşte Ağaoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği toplantısından sonra gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İşte Ağaoğlu'nun öne çıkan sözleri:

"Gündeme dair başkanlarımızı bilgilendirdim. Mehmet Sepil de online olarak katıldı. Ayın 28'inde Viyana'da Avrupa Kulüpler Birliği toplantısı var. Oradaki stratejimiz için konuştuk.

TRT, geçen hafta ihaleden çekildiğini söyledikten sonra bizim de önümüze farklı bir fotoğraf geldi. Neden çekildiği konusunda, TFF'nin de bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği konusunda bir bilgimiz yok.

8 Mart Pazartesi günü takımlar ve TFF, ihale için bir araya gelecek.

Göksel Gümüşdağ, Ali Koç ve Burak Elmas, Avrupa Kulüpler Birliği toplantısında olacağı için TFF ile yapacağımız toplantının yol haritasını konuştuk.

Trabzonspor olarak, sürdürülebilir başarıdan yanayız. Allah nasip eder ve bu sezonu şampiyon olarak tamamlarsak, bizim için birçok şeyin başladığı noktada olacağız. Geldiğimiz bir nokta yok aslında...

Matematiksel olarak yarış bitmeden, bitti demek mümkün değil. Spor tarihi, bu tip sürprizlerle doludur. Maç maç gidiyoruz. Henüz yolun sonuna gelmedik. Yolun sonuna geldiğimizde, kısmet olur da şampiyon olursak biraz daha detaylı olarak konuşuruz."