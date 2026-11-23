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Ekrem İmamoğlu’nun liderliğini yaptığı asrın yolsuzluğu davasındaki 142 suçtan 11’inin, ek iddianamedeki 22 eylemin ise tamamının gerçekleştiği İBB iştirak şirketi Ağaç AŞ.’de skandalların ardı arkası kesilmiyor. Akit’in şirket içerisindeki kaynaklarından edindiği bilgilere göre, parasızlıktan saha çalışmalarında kullanılan ağaç budama motorları ile çim biçme makineleri gibi ekipmanlar için yakıt temininde bile zorlanan Ağaç AŞ yönetiminin, İBB ek iddianamesinde ismi geçen şaibeli şirketlere ihale paslamaya devam ettiği ortaya çıktı. Açık ihale usulü ile yapılması gereken alımların ilgili mevzuata aykırı hareket edilerek parçalara bölündüğü ve istisna limitleri içinde kalmış gibi gösterilen paslandığı şirketler arasında yer alan Sera Park Tarım Peyzaj Fidancılık ve Süs Bitkileri Üretim Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin mevcut soruşturmalara rağmen ihale almayı sürdürdüğü öğrenildi. 31.08.2026 tarihinde gerçekleşen “Çiçekli Çiçeksiz Çalı ve Sarmaşık Bitki Alımı” ihalesinin toplamda 119 milyon 719 bin 464 TL + KDV bedelle, iddianamede adı geçen Sera Park Tarım Peyzaj Fidancılık ve Süs Bitkileri Üretim Sanayi Ticaret Limited Şirketine verildiği öğrenildi. İddianamede ismi şaibeye karışan şirketler arasında yer alan Sera Park Tarım Peyzaj Fidancılık ve Süs Bitkileri Üretim Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin yeniden ihale alması, yaşanan sürece, rekabet koşullarının oluşup oluşmadığına ve tekliflerin değerlendirilmesinin şeffaf yapılıp yapılmadığına ilişkin soru işaretlerine sebep oldu.