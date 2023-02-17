Ağabeylik yaptık kardeşlik bulduk

Milli gelirine oranla dünyanın en cömert ülkesi olan, pandemide aralarında ‘dünyanın süper gücü’ olarak lanse edilen ABD, İngiltere, İspanya ve İtalya’nın da bulunduğu 45’ten fazla ülkeye tıbbi yardım malzemesi gönderen, Ukrayna-Rusya Savaşı’nda Hintlisinden Nijeryalısına, Afrikalısından Asyalısına binlerce insanın tahliyesinde görev alan, milyarlarca insanı ilgilendiren 25 milyon ton tahılın tahliyesi için koridor açan Türkiye, yaptığı iyiliklerinin karşılığını görüyor. Filistin’den Bosna’ya, Pakistan’dan Kenya’ya, Güney Kore’den Venezuela’ya kadar hiçbir ayrım gözetmeden Türkiye’nin yardım elini uzattığı ülkelerin tamamı, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilimizi yerle bir eden 7,7 ile 7,6’lık depremlerin ardından yardım için seferber oldu. İmkânı olanlar arama kurtarma ekipleri, yardım malzemeleri ve nakdi destek gönderirken, imkânı olmayan ülkeler ise dualarla ve hatimlerle depremzedelerin yanında oldu.

Dar günümüzde yalnız kalmadık

Türkiye’nin uzattığı iyilik elini karşılıksız bırakmayan ülkelerden bazıları şunlar:

Karabağ’ın özgürleşmesi sırasında yalnız bırakmadığımız kardeş Azerbaycan, deprem sonrası devlet millet el ele vererek yardım seferberliği başlatırken, 34’ü sağlık çalışanı olmak üzere 725 personel ile arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Depremin ardından Türkiye’ye yardıma koşan ülkelerden biri de sel felaketi sırasında yalnız bırakmadığımız Pakistan oldu. Kurtarma çalışmalarına katılan 85 kişilik uzman ekibin şefi Ferhan Halid, “Türk milletine yardım için buradayız. Onların acıları bizim acımızdır. Yardıma ihtiyaç duydukları her yere gideceğimizin ve hatta hayatlarımızı tehlikeye atacağımızın güvencesini veriyoruz” dedi. Adını gizleyen bir Pakistanlı da ABD’deki Büyükelçiliğimize giderek depremzedeler için 30 milyon dolar bağışladı.

2017’de uygulanan abluka ve boykot sebebiyle gıda ürünleri gönderdiğimiz Katar halkı, “Yardım ve dayanak” ismiyle depremzedeler için düzenlediği kampanyada 46 milyon dolar topladı. Katar Emiri Şeyh Temim 14 milyon dolarlık katkı sağladı. Katar 10 bin konteyner de gönderiyor.

İtalya Büyükelçiliği, yardımlarla ilgili paylaşımında, Türkiye’nin pandemi döneminde İtalya’ya yolladığı yardım paketlerinin üzerindeki Mevlana’nın, “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var” sözünü kullandı.

Uzattığımız el karşılıksız kalmadı

Siyonist işgal altındaki Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, Batı Yaka’da bulunan camilerde cuma namazı sonrası Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere gönderilmek üzere 1,5 milyon dolarlık yardım topladı. Filistin’de bir fabrika da depremzedelere yardım için 22 bin uyku tulumu hazırlıyor.

Güney Kore tarafından Türkiye’ye 121 kişilik arama kurtarma ekibi gönderilirken, milletvekilleri de maaşlarının yüzde 3’ünü depremzedelere bağışlayacaklarını açıkladı.

Gana, Zanzibar, Çad, Kamerun ve Sudan gibi Afrika ülkelerinde bulunan medreselerdeki öğrenciler deprem sebebiyle hatimler okuyup dualar ettiler.

2019 yılında meydana gelen depremde Türkiye’nin 522 konut desteği verdiği Arnavutluk’un Başbakanı Edi Rama, “Türkiye Tek Yürek” yardım kampanyasına telefonla katılarak 20 milyon TL bağışladıklarını açıkladı.

Dünya yardıma koştu

Öte yandan; Türkiye’nin uluslararası yardım içeren “dördüncü seviye alarm” ilanından sonra; “ABD, Almanya, Arjantin, Avustralya, Avusturya, BAE, Bangladeş, Belarus, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Cezayir, Çekya, Çin, El Salvador, Ermenistan, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Amerika, Gürcistan, Hırvatistan, Hindistan, Hollanda, Hong Kong, Irak, İran, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kosova, Kuveyt, Libya, Litvanya, Lübnan, Macaristan, Malezya, Malta, Meksika, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Sırbistan, Singapur, Slovakya, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tayvan, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna, Ürdün, Venezuela ve Yunanistan tarafından gönderilen ekipler, arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

İyilik bumerang gibidir

Konuyla ilgili Akit’e konuşan Altay Siyasi Araştırmalar Merkezi Başkanı Hasan Kapar ise, şunları ifade etti: “Son yirmi yıllık iktidar döneminde yapılan devasa yatırımların dışında gözden kaçan en mühim atılım kadim Anadolu irfanının ve büyük İslam medeniyetinin temel dinamiklerinin tekrar diriltilmesidir. Bu dinamiklerin başında ise yardımlaşma geliyor. Dinine, ırkına, partisine bakmadan, bütün mazlumlara sahip çıkmak. Bunun tabi sonucu olarak, bizim de ayağımıza taş değdiğinde, daha önce dokunduğumuz tüm kesimler aynı acıyla yanımızda oldular. İyilik bumerang gibidir. Attığınızda muhakkak size geri döner. Bunun en güzel örneği, önceki akşamki ‘Türkiye tek Yürek’ kampanyasıdır. Kahramanmaraş’taki felaket ile Büyük Türkiye yüzyılı her yönüyle kendisini bir kez daha hissettirmiş oldu.”